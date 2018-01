La banda municipal denuncia no actuar en grandes espacios por primera vez en 109 años

La banda sinfónica municipal de Madrid ha comenzado el ciclo invernal sin conciertos programados en espacios que consideran adecuados. “Es la primera vez en 109 años de historia”, denuncian los músicos de la orquesta del Ayuntamiento, en declaraciones a EL PAÍS. El Consistorio responde que, debido a los problemas en el Teatro Monumental, en programa hay siete conciertos en CentroCentro. Pero los músicos creen que se trata de un “paliativo improvisado” y hablan de “mala gestión” del Área de Cultura, dirigida ahora por la alcaldesa.

“Es una situación insostenible”, alertan en esta banda sinfónica fundada por el Conde de Peñalver en 1909. Los músicos creen que los problemas con el gobierno de Carmena vienen de lejos, puesto que ya en los últimos Veranos de la Villa el equipo municipal “relegó a la banda al ostracismo”. Pero ahora acusan al Consistorio de no haber reservado a tiempo una sala alternativa ante los problemas en el Teatro Monumental (donde tocan habitualmente) y buscar soluciones improvisadas “sin el más mínimo criterio artístico”.

Los músicos califican de inadecuadas las instalaciones de CentroCentro desde el punto de vista sonoro y de espacio. “No se entiende cómo este privilegiado y mundialmente prestigioso instrumento musical se encuentra a la deriva, empujado por las políticas de gestión que nos impone el Área de Cultura”, reprochan.

El Ayuntamiento niega la existencia de problemas y contesta que la orquesta tiene un programa invernal. El Área de Cultura, dirigida por Carmena, explica que por el cierre del Teatro Monumental, “tanto la orquesta sinfónica de RTVE como la de Madrid han tenido que buscar nuevos emplazamientos para los conciertos. La orquesta de RTVE ha elegido El Escorial y la banda municipal dará los suyos en el auditorio CentroCentro, en Cibeles”.

Serán “unos siete conciertos, algo más que el pasado año, que fueron cinco”, sostienen en el Consistorio. Además, el gobierno de Ahora Madrid afirma que en febrero, y con carácter dominical, la banda tocará en el auditorio de la Casa de Campo.

Una opción que los portavoces municipales dicen haber pactado con el director de la orquesta, Rafael Sanz-Espert, pero que los músicos niegan. “Hubo una propuesta del director, pero todavía no hemos tenido una respuesta oficial”, afirman, y recuerdan que las instalaciones deben ser reformadas. La web municipal tampoco recoge de momento los conciertos en la Casa de Campo.

Mar Espinar, concejal del PSOE, habla de “abandono” de la banda sinfónica por parte del equipo de Carmena. “Por primera vez en su historia la banda sinfónica no tiene programa de invierno, porque encerrar a una gran banda como la nuestra en salas con aforo de 200 personas no es programarla, es humillarla”, acusa. El PSOE llevó al pleno una propuesta para que la banda no dependiera de Madrid Destino, la empresa pública de programas culturales. Logró la mayoría de los votos, pero el gobierno sigue sin acatarla.

“A pesar de las iniciativas del PSOE y del compromiso de la banda, Ahora Madrid ha decidido abandonarla, aunque como siempre, con el registro de la comparecencia del PSOE en la comisión hará el amago de recular para calmar los ánimos”, apostilla Espinar. “La cultura necesita gestión con mayúsculas y necesitamos a un delegado a tiempo completo”.

Todos los partidos consideran la situación grave. Sofía Miranda, de Ciudadanos, recuerda los problemas en el acondicionamiento del auditorio donde ensaya la banda, y dice: “Tenemos una de las mejores bandas de Europa y el desconocimiento del gobierno se traduce en que no tenga conciertos”. Isabel Rosell, del PP, cree que los problemas se deben a que el Área de Cultura no tenga un concejal propio y que “Carmena está llevando a la empresa municipal Madrid Destino a una hipertrofia insostenible”.

El asunto se debatirá en la próxima comisión municipal de Cultura. En esta sede, la propia regidora deberá dar explicaciones sobre cómo piensa resolver el problema y si pretende realmente acatar el dictamen del pleno.