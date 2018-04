Spike Lee, Godard, Garrone y Kore-eda, en el concurso de Cannes

Esta mañana Thierry Frémaux, el delegado general del festival de Cannes, y Pierre Lescure, su presidente, han anunciado algunas de las películas que estarán en el certamen, tanto en su sección Oficial a Concurso como en el apartado Sesiones Especiales y Una Cierta Mirada. La rueda de prensa ha finalizado con el aviso de Frémaux de que habrá más anunciados en los próximos días: "El año pasado anunciamos The Square más tarde, y al final ganó la Palma de Oro". Entre los filmes no hay nombres latinoamericanos ni, por tanto, españoles. Entre los sí mencionados está el veterano Jean-Luc Godard, en un anuncio sorprendente del certamen, con Le livre d'image. Otros clásicos también mencionados han sido el italiano Matteo Garrone, con Dogman; el japonés Hirokazu Kore-eda, con Shoplifters; el chino Jia Zhang-Ke, con Ash is the Purest White; el polaco Pawel Pawlikowski, con Cold War, y el iraní Jafar Panahi con Three faces. Según Frémaux, negociarán con las autoridades iraníes el viaje de Panahi de Teherán a Cannes. Otro nombre potente que proyectará película en Cannes es Spike Lee, con BlacKkKlansman. "El Lee enfadado por la situación de los afroamericanos en Estados Unidos vuelve a Cannes, y lo hace con Harry Belafonte", subrayó Frémaux.

Junto a estos nombres, y antes de que el delegado general deplorara que solo una directora haya ganado la Palma de Oro, se anunció la participación de cuatro realizadoras: la italiana Alice Rohrwacher con Lazzaro Felice, la libanesa Nadine Labaki con Capharnaüm, y la francesa Éva Husson con Las hijas del sol. Otros de los filmes anunciados son Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell (el director de It Follows); Burning, del coreano Lee Chan-Dong, Plaire Aimer et Courir Vite, del francés Christophe Honoré y En Guerre, del también francés Stéphane Brizé.

La edición que arranca el 8 de mayo está marcada por el anuncio de la plataforma Netflix de que no llevará sus películas al certamen. El año pasado, justo cuando concursaban The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, y Okja, de Bong Joon-ho, el festival decidió añadir a sus reglas que solo podrían concursar películas disponibles para su exhibición en salas de cine, probablemente presionado por los exhibidores franceses, que han logrado por ejemplo que desde un estreno en la gran pantalla hasta la disponibilidad de esa película en plataformas digitales tienen que pasar 36 meses. Frémaux ha contado que había una película a concurso (¿la de Cuarón? ¿la de Greengrass? ¿La de Saulnier?) y otra fuera de él (Al otro lado del viento, la película que dejó inacabada Orson Welles, y que ahora ha finalizado Peter Bogdanovich) y además tenían programado proyectar They’ll Love Me When I’m Dead, el documental de Morgan Neville sobre el director de Ciudadano Kane. "Pero tras mucho diálogo Netflix no acepta nuestras reglas del concurso. El año pasado hubo dos filmes de Netflix y se nos criticó mucho. Este año no hay ninguno y hemos sido muy criticados también. La plataforma siempre será bienvenida aquí y nosotros no tenemos ningún conflicto con ellos". A pesar de estas palabras, hoy por hoy no habrá películas de Netflix en Cannes en ninguna sección por decisión de la plataforma.

Los organizadores han visionado 1.906 largometrajes para hacer su criba y, según Frémaux, "el conjunto refleja bien la vitalidad del arte cinematográfico". El delegado general también ha realizado un canto a los artistas, "al certamen como un evento que apoya la libertad de creación", y su ejemplo es que varios filmes son en blanco y negro.

Se esperaba que en la rueda de prensa se oyeran los nombres de Gilliam (su película está en pleno proceso judicial en Francia), Malick, Sorrentino, Leigh, Audiard, Ceylan, Lanthimos, Nemes o Guadagnino. Frémaux ha insistido que quedan más títulos a anunciar.

En Una Cierta Mirada habrá sobre todo primeras y segundas películas, como apoyo, según Frémaux, a la sangre nueva. El argentino Luis Ortega estrenará en esa sección El ángel. Finalmente, entre los títulos anunciados para las Sesiones Especiales y de Medianoche, estará el documental sobre el papa Francisco de Wim Wenders. En días precedentes ya se había comunicado que se proyectaría, fuera de concurso, Solo: una historia de Star Wars, y que Todos lo saben, de Asghar Farhadi, la película que el iraní ha rodado en España con Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín, inaugurará Cannes.