“Picar piedra es edificante”

Tintinean las manos de Shuarma, líder de Elefantes, mientras habla de La primera luz del día (Warner). Sus pulseras golpean una cucharilla que lleva en la mano, en constante movimiento, como si le ayudase a concentrarse para hablar de su último trabajo discográfico, un disco que consideran “redondo” con el que transmiten “exactamente lo que queríamos”. Una precisa radiografía con la que giran estos meses, agotando en ciudades como Madrid (Joy Eslava, 13 de abril) o Barcelona (Luz de Gas, 28 de abril).

Presentan un disco conceptual, donde todo tiene estructura circular, desde el dibujo de la portada hasta el inicio y el cierre, que forman dos piezas instrumentales. Doce canciones sobre la búsqueda y la mirada interior: “Es muy importante conectar contigo mismo, escucharte para poder decir algo”. Y decidir cómo actuar: “La primera luz te trae la oportunidad de elegir de qué manera te enfrentas a un nuevo día, tu actitud ante lo que la vida te pone por delante”. Formaron la banda hace 23 años y comparten el mismo concepto: “Ponemos en la música todo lo que somos”.

Es la primera vez que escriben un disco en orden (salvo Vuelo en avestruz, de 2003) y sin ningún descarte. Un proceso racional que, sin embargo, tiene mucho de dejarse llevar: “Las cosas a las que no le das una explicación la tienen. Ha ido fluyendo y al final tiene lógica, funciona. No es fruto de la inspiración divina, es fruto del trabajo”. Lo compusieron durante su gira anterior, pero no creen que eso lo haya marcado de forma especial: “Es más importante cuándo te conviertes en esponja para recibir la información que vas a utilizar para escribir las canciones. ¿Dónde está el acto creativo de verdad: cuando lo sacas o cuando lo recibes?”.

Cada vez y Quiero saben a pop español de los sesenta. Mis sueños podría haberla cantado Nino Bravo. Admiten las referencias, aunque puntualizan que no quieren sonar “a nada del pasado”. Las guitarras aflamencadas son cosa de Hugo Toscano, afincado en Málaga y casado con una cantaora: “He buceado y conocido cómo funciona este género. Puedo mostrarme permeable a que impregne un poco las canciones”. Lo que más les interesa es “la música de raíz”, sobre todo la española. Y la mayor influencia de Shuarma en este periodo ha sido Serge Gainsbourg: “Me gusta muchísimo como músico, filósofo, personaje… ha sido un referente importantísimo”. Y quizá se note más en el próximo disco, adelanta.

Hay canciones más experimentales, como Dame la mano, o Alma, en la que se acercan al universo musical de Triana. Su planteamiento genera extrañeza: “Hay cosas abstractas que no podemos descifrar, y eso no quiere decir que no estén. Existen capas a las que no tenemos acceso, el mundo sutil. Quisimos crear una atmósfera que fuera un poco más etérea”. El vocalista cree mucho en el inconsciente: “Hay distintos planos y en un tiempo tendremos acceso a eso. Hay muchas cosas que van a venir desde un lugar que no nos esperamos”. Un misterio que también guarda el disco, con un bonus track oculto que simboliza “el sentido del sueño: todo lo que has vivido de una forma desordenada y caótica”.

Tras ocho años de separación, Elefantes volvieron a reunirse en 2013 y sienten que están en un momento fantástico. “Durante un tiempo de nuestra carrera no disfrutábamos nada de todo esto, llegamos a no disfrutar del escenario también. Cuando apretamos el stop, no era el pause, era el stop. Sin embargo, volvemos”. Dicen que están aquí porque quieren, y experimentan una etapa de gran fertilidad creativa: “Podríamos haber formado parte de las bandas de los 70, que cada año sacaban un disco”.

Durante más de dos décadas, su camino ha sido una carretera con “subidas, bajadas… una comarcal, no una autopista”, reflexiona el bajista Julio Cascán. “Y si hay un tramo sin curvas, nos las inventamos”, aclara Shuarma. Les gusta revalidar el título en cualquier lugar: “Cuando tocas en un pueblo donde no saben quién eres, el ejercicio es: ‘Vamos a por ellos’. Nos pone, nos gusta mucho. Picar piedra es edificante”. Le da sentido a su ruta. “Cuando nos coloquemos bien otra vez, nos separaremos”, sonríe, sin dejar de tintinear sus pulseras.