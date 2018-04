Satriani regresa a España acompañado de John Petrucci y Uli Jon Roth

Satriani regresa a España en 2018 con su gira G3, en la que ha contado con John Petrucci, de Dream Theater y el guitarrista de Scorpions, Uli Jon Roth. Los conciertos serán el jueves 6 de abril en Bilbao, el viernes 7 en Barcelona y el domingo 9 en Madrid.

Desde su debut en 1996, el tour G3 de Satriani ha contado con los mejores guitarristas del mundo (desde Steve Vai y Eric Johnson a Steve Lukather y Robert Fripp) y se ha constituido como una de las giras más vendidas por excelencia en Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Australia y Japón. "Podría decir que estoy sorprendido de la durabilidad de G3 y de lo mucho que ha crecido, pero de alguna manera no lo estoy", ha dicho el guitarrista. “Creo que parte de su encanto está en la química de tener tres guitarristas top que comparten lo que hacen en el escenario. Es divertido, impredecible, salvaje, es todo lo que podrías desear de un espectáculo”.

En su nuevo álbum, instrumentalmente electrizante, presenta un potente trío de estatus legendario: el propio Satriani a la guitarra y el bajista del Rock and Roll Hall of Fame, Glenn Hughes (Deep Purple / Black Country Communion) y el batería Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). También cuenta nuevamente con el productor Mike Fraser, su colaborador habitual en los últimos 20 años, en What Happens Next. Fraser es conocido por grabar todos los álbumes de AC / DC desde The Razors Edge de 1990.

Durante dos décadas, el virtuoso guitarrista ha viajado por el mundo, consiguiendo grandes críticas. Sus grabaciones de estudio han vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. Y de sus muchos álbumes como solista, dos han sido discos de platino y otros cuatro fueron discos de oro, con 15 nominaciones a los premios Grammy. Su proyecto paralelo, Chickenfoot, con el exvocalista de Van Halen Sammy Hagar, el ex bajista Michael Anthony y el batería de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, obtuvo el certificado de oro y su Segundo álbum de estudio debutó en #9.