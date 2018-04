A. G. Porta le dice adiós al fanático de Joyce

El año 1983, A. G. Porta y Roberto Bolaño escribían, a cuatro manos, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, novela juguetona, violenta, a ratos, dolorosa, protagonizada por un tal Ángel Ros, un escritor que nunca acababa de escribir su obra magna, algo llamado Cant de Dèdalus anunciant fi, un algo claramente inspirado en el Stephen Dedalus de James Joyce, y que vagaba por Barcelona como vagan los fantasmas que nunca podrán escapar de los castillos que han decidido encantar. Un año más tarde, se publicaba la novela, y, a los pocos días, la voz en la página de A.G. Porta enmudecía, mientras la de Roberto Bolaño iniciaba un meteórico ascenso, y uno iba empequeñeciendo, borrándose, poco a poco, del mapa, mientras el otro se agigantaba por momentos.

¿Por qué? “No sé explicar lo que me pasó, sólo que dejé de escribir. Pasé diez años sin escribir una sola línea”, contesta Porta. Luego, entre 1993 y 1994, trazó el plan que le llevaría a escribir las siete novelas, de marcado carácter negro, que forman parte de lo que podríamos considerar el universo McGregor. Porque McGregor es el culpable de que Porta volviese a escribir. No exactamente McGregor, sino Ángel Ros. “Un día se me ocurrió resucitar a Ángel Ros, y que pasase de fugitivo de la justicia a agente secreto, y digamos que ahí empezó todo”, confiesa. Y ese todo es un puzzle de infinitas piezas. Piezas que han dado lugar a siete novelas en 20 años.

La última de ellas lleva por título Hormigas Salvajes y Suicidas (Acantilado) y es, dice el escritor, acodado en una de las pequeñas mesas de la taberna Colombia, un viejo bar —se fundó en 1913— situado en el corazón de su barrio, Sant Andreu, un noir de espías y ex espías, un puñado de cartas que van y vienen, la reconstrucción de un mundo al que lleva dando forma 20 años. “En esta es en la única novela en la que aparecen todos los personajes que han ido hilvanando el resto de mis novelas, y lo hacen porque es una especie de despedida”, asegura Porta, que confiesa que entre 1993 y 1994 planeó la escritura de cuatro novelas, que luego fue escribiendo de manera desordenada —“porque esa es la única manera en que sé escribir, tengo siempre al menos tres novelas en marcha”, apunta—, y de la que surgieron otras tres novelas satélites.

El escritor A. G. Porta.

“Aunque Concierto del No Mundo fue la primera novela que escribí, después de aquel parón de diez años, fue la tercera que se publicó”, explica. Y la última que había editado hasta la fecha, Las dimensiones finitas, su novela sobre la crisis, la acabó el mismo año en que la empezó, 2008, pero esperó hasta 2013 para escribir la última frase, “porque quería saber cómo acababa la crisis, si es que acababa”, y llegó a librerías cuatro años más tarde. “No tengo ninguna prisa por publicar, aunque lo de escribir ya es otra cosa. No puedo pasar un solo día sin escribir. Es como una enfermedad”, admite. Aunque no tiene previsto poner en marcha ningún tipo de universo más, ya está escribiendo lo siguiente, un juego beckettiano con la figura de Enrique Vila-Matas.

Y no es lo único, evidentemente. Alterna el juego con la poesía. “Escribí un poema homenaje a Bolaño y luego no pude parar, así que también tengo en marcha un poemario”, dice. Habla de Braudel —un príncipe del submundo del espionaje—, y de José Blaya —el detective jubilado que sigue tomando café en el Colombia—, de Albertine —la chica lista que cambió el piano por la máquina de escribir, y la escritura por la aventura policial— y del canalla Lalo Lucena, como si fuesen algo más que los personajes que dan sentido a su universo, como si fuesen un puñado de amigos, el puñado de amigos que le ha ayudado a llegar hasta aquí, sea donde sea ese aquí.