Cadena Dial premia al programa ‘Operación Triunfo’ como fenómeno musical del año

Incluso con la edición acabada y ya fuera de la pequeña pantalla, Operación Triunfo sigue cosechando éxitos. En este caso, miembros del equipo del programa y los concursantes finalistas se han trasladado este jueves hasta Santa Cruz de Tenerife para recibir el premio al fenómeno musical del año de Cadena Dial. Aitana, Cepeda, Roi, Ana Guerra, Nerea y Miriam son algunos de los triunfitos que han subido al escenario para agradecer el reconocimiento por parte de la emisora del grupo PRISA. “Gracias a todos vosotros que habéis creído en la humanidad, en nosotros y, si no, nada hubiera sido posible”, agradecía Miriam como representante del grupo. Y por supuesto, no podían faltar los protagonistas absolutos de la edición: Amaia y Alfred, que además han interpretado por primera vez el eurovisivo tema Tu canción fuera de la gira oficial del programa, momento en el que el abarrotado recinto ha enloquecido.

El espacio ferial de la ciudad en el que se celebraba la gala estaba, desde el inicio de la tarde, rodeado de adolescentes a quienes no parecía importarle ni lo más mínimo la anómala lluvia que se cernía sobre la isla que suele mantener cielos despejados y con unos 20º de media anual. Chicos y chicas pedían a gritos ver una vez más a los artistas invitados, sobre todo, a los participantes de la décima temporada del talent show musical de TVE. A su llegada, han causado un revuelo de histeria, emoción y lloros, demostrando el porqué del galardón.

En la gala, que ha dado comienzo con los jovencísimos Adexe y Nau sobre el escenario interpretando Solo amigos, tema con el que han puesto en pie a los cerca de15.000 asistentes, la emisora ha querido reconocer también la trayectoria y contribución al pop español del colombiano Carlos Vives, el incansable Manolo García y Tequila, la mítica banda de rock de los 70 que se ha reunido 40 años después de su fundación para realizar una gira de despedida. “Tardó mucho tiempo en llegar, ya era hora”, comentaba entre risas Ariel Rot, guitarrista del grupo al recibir el premio. La banda ha querido recordar uno de los mayores éxitos de su carrera con Salta. Al recoger su premio, Carlos Vives quiso interpretar La bicicleta, tema con el que revolucionó a las gradas y todo el mundo se lanzó a bailar al son latino.

ampliar foto Juanes y Bebe, durante su actuación en la gala de los XXII premios de la Cadena Dial. Ramón de la Rocha EFE

Antonio Carmona, Juanes, Malú, Pablo López, Pastora Soler, Rozalén y Sergio Dalma son el resto de galardonados de esta XXII edición, en la que las entradas se agotaron a las 24 horas de ponerse a la venta y sin haber anunciado aún el cartel de artistas invitados. Rozalén, que como siempre fue acompañada por la traductora del lenguaje de signos Beatriz Romero, ha querido recalcar que “ojala haya más altavoces donde” la gente se pueda “expresar con libertad”. Por su parte, Soler, que ha vuelto a los escenarios tras superar el miedo escénico que padecía, ha aprovechado para alentar a todos aquellos que están en una situación semejante: “Le quiero decir a todo aquel que tenga un miedo, una fobia, que con tiempo y amor todo se supera”, decía visiblemente emocionada mientras todos los allí se presentes se levantaban a aplaudirla.

Uno de los momentos más emocionante para el público fue la actuación de Antonio José con Me haces falta, porque el ganador de la tercera edición de La Voz bajó del escenario y se paseó entre los asistentes mientras cantaba lo que puso a todo el mundo en pie. Ya sin premio en sus manos, no han querido saltarse esta cita musical Amaia Montero, con un espectáculo con lanzallamas incluido, Bebe, Melendi o Carlos Rivera, que unió su voz a la de Rosana en No olvidarme de olvidarte. Más tarde, Rivera volvería a salir, en solitario esta vez, para interpretar Recuérdame, canción de la última película de Disney Coco, tema que se alzó con el Oscar a Mejor Canción en la pasada edición de los premios.

Como broche final, Malú, que además de celebrar su 36 cumpleaños, cumplía 20 años en los escenarios, interpretó su último hit Invisible y su clásico El aprendiz. “Porque tener miedo es de valientes”, se despidió la artista.