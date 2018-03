Carmena: “Tanto dolor ha sido para lograr la libertad”

"Tanto sufrimiento, tanto dolor en nuestra historia ha sido para lograr esta libertad. Para convertir Madrid en la ciudad de la libertad, del Orgullo. Y esto ha sido posible gracias a vosotros". Con estas palabras ha presentado esta noche la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el documental The Best Day Of My Life, coproducido por EL PAÍS y SundanceTV, en los Cines Callao, ante una audiencia eufórica. La película, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de Madrid Destino, empresa municipal de gestión cultural, narra la historia de seis jóvenes de cuatro países que se conocen en el World Pride de Madrid que se celebró el 1 de julio del año pasado, un evento al que asistieron 2,2 millones de personas.

Frente a un público ansioso por ver el documental, que se estrenará este viernes, el subdirector de EL PAÍS Carlos de Vega ha recalcado que los valores que transmite la película encajan completamente con los que defiende este periódico, "como el respeto a la diversidad y la igualdad de derechos". Además, supone "un salto del mundo digital a la pantalla grande, algo que no se hace todos los días".

El director del documental, Fernando González Molina, ha declarado que su obra "ha sido un viaje duro, intenso, con algunos obstáculos pero ha merecido la pena por estos seis valientes que me han regalado sus vidas". Estos protagonistas de los que hablaba son la ugandesa Ruth Muganzi, de 29 años de edad, lesbiana y activista en su país, donde los homosexuales son perseguidos; el francés Timothée-Paul Massenet, un gay sordo y campeón de salto de trampolín; Nicolai Romanov y Maksim Talialev (Nick y Max), una pareja rusa que vive con el miedo a mostrar su relación en su ciudad, Nizhi Nóvgorod; Abril Zamora, catalana que está iniciando el cambio de sexo a mujer; y Geena Román Martínez, una almeriense con mucho desparpajo que se encuentra en la recta final de su cambio de sexo.

Aunque Ruth Muganzi no ha podido acudir al estreno, el resto de intérpretes no ha querido perdérselo. La presentación ha reunido a representantes del mundo de la cultura, como los actores Leticia Dolera y Mario Casas; activistas por la igualdad LGTB como Topacio Fresh, Carla Antonelli o el estilista Pelayo Díaz; políticos como Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, y la concejal del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras. Antonelli además ha participado en la película, ayudando a Martínez y Zamora. "Recorrer Chueca con ellas, hablarles del pasado, fue difícil porque removí experiencias, pero era necesario para visibilizar esa T [de transexual] que siempre se olvida", ha recordado.

Marca de ropa 'trans'

"Pensamos continuamente en dejar Rusia. A nuestro país le queda mucho para comenzar a reconocer los derechos LGTB, y ahora que se estrena el documental tenemos miedo a las represalias, pero toda nuestra familia está allí y no podemos dejarles", ha explicado Romanov a su llegada. Para Geena Román, el documental le ha servido para salir del armario y mostrarse tal y como es, a perder los miedos por su físico y a convertirse incluso en imagen de una marca de ropa para chicas trans. Sin embargo, si en el documental se veía cómo estaba esperando la fase final de su cambio de sexo, ahora confiesa que sigue esperando porque es un caso complicado y está esperando a reunir todo el dinero. "No tengo prisa, llevo esperando 21 años, por unos años más no me va a pasar nada".

En cambio, Zamora ha declarado que se veía en el documental y que no se reconocía porque era aún el principio de su tratamiento para el cambio de sexo. Si en la cinta se sentía incómoda por vestirse por primera vez con un vestido durante el Orgullo, en el estreno ha aparecido con un modelo espectacular, acompañada por su madre y sintiéndose "muy cómoda". "Creo que abriéndonos así al mundo ayudamos a que niños y niñas transgénero me vean y se sientan normales". Timothée-Paul Massenet, que ha cambiado su residencia a Madrid, ha añadido, a través de una traductora del lenguaje de signos, que conocer la capital a través del documental le sirvió para darse cuenta de que estaba estancado en su vida: "Hay mucho trabajo hecho ya aquí, mucha diversidad, mucha libertad y no quise volver a Francia".

El músico Antonio Orozco, autor de la canción principal del documental, ha calificado esta experiencia como "uno de los trabajos más importantes" de su vida. "Es un proyecto que consigue que todo el mundo conozca las experiencias que vive la comunidad LGTB y se demuestre la cantidad de libertades que tenemos aquí".