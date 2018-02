La otra mañana temprano esperábamos en cola a que abrieran las puertas del juzgado de la madrileña calle de Pradillo. Sí, la cosa iba de bodas y nacimientos. Un tipo de un acento latino indeterminado, nos avisaba a gritos, teatral e inagotable, de que la mujer que se casara con una mujer o el hombre que se uniera a otro hombre arderían para siempre en el infierno. Advertía de la ofensa a Dios que constituían las relaciones prematrimoniales. En fin, que no eran horas. Nosotros éramos pobres personas con sueño y respirando detrás de la bufanda. Una joven bufó: “¡Cállate ya, pesssao!”. Pero lo verdaderamente reseñable del momento es que el pueblo, como así suele ser, asistía a la homilía como quien oye llover, resignado, tolerante. Intercambiábamos sonrisas, miradas cómplices, ironía. De entre los que guardábamos cola habría parejas gays, heteros o segundos matrimonios; sospecho que todos presentaban sus documentos en regla y los deberes hechos en lo que a experimentación sexual se refiere. Pero ahí estaba la esencia misma de la ciudad: se aprende a escuchar pero también a desconectar si algo te incomoda, porque si bien hay que estar atento resulta saludable practicar la introspección para refugiarse del prójimo.

En mi opinión, los ciudadanos de la calle estamos dándoles una lección a nuestros Mr. Hyde, a los ciudadanos internautas. En la calle tendemos a ignorar o a negociar; en la red, no pasamos ni una. La calle nos inclina hacia la observación, la red a la reacción. Lo pensaba esta semana a cuenta del castigo penal inaceptable que habrá de cumplir el rapero Valtonyc, o el de Hasel o el de Shadid. Como estos nombres han aparecido estos días reproducidos en múltiples enlaces parece que aquí todos estábamos en la onda, que todos tarareábamos en la ducha o en Nochebuena las letras de Valtonyc, o que al contrario cundía la indignación, pero yo confieso que jamás hubieran llegado a mí sus contenidos si no hubiera sido porque el Tribunal Supremo los ha puesto generosamente en circulación. Enhorabuena. No sé si la Casa Real está al corriente de todo lo que se escribe sobre ellos, imposible desde que nació Twitter, pero no me imagino al jefe de prensa pasándole de buena mañana al Rey las estrofas raperas referidas a su persona con un parco: “Mire lo que dice este tipo sobre su Majestad”. En realidad, el público de estos músicos está limitado a un ambiente tan específico que una se pregunta porqué ya puestos no se han tomado las mismas medidas con letras del pop y del rock que gozan de un público masivo y que llevan animando décadas al consumo de droga, de alcohol o a matar y morir por amor.

Defender su libertad de expresarse está unido a mi libertad de ignorar algo que me desagrada por su agresividad, que incluso me lleva a sentir compasión por el agraviado sea quien fuese. Esto hay que dejarlo claro: las personas tenemos derecho a ofendernos, no estamos obligados a poseer un humor ilimitado ni a aplaudir una estética que nos es hostil, pero sí a señalar como aberrante este tipo de censura judicial que no pudiendo borrar una obra de la circulación, procede a meter a su autor entre rejas. Y de ahí a Fariña, el libro de Nacho Carretero: usted que no lo había leído ha entrado raudo como tantos otros en Amazon y lo han agotado. Ahora ya sabemos quién era el exalcalde de O Grove. A ver si va a ser una retorcida manera de la Justicia para generar aficiones culturales. En cuanto a Arco, sus organizadores no han querido esperar a que un juez secuestrara la sección dedicada a los presos políticos de Santiago Sierra, ellos mismos han hecho el trabajo sucio. Quién sabe si el comité directivo de Ifema decidió dar el campanazo antes de la inauguración para dotar a la feria de la chispa de una polémica, pero lo que han conseguido es que esta sea la edición de los cuadros retirados de Sierra, que colgarán en el salón de un independentista de postín. Está claro que en un ambiente de censura política sale ganando quien desafía los límites, porque se valora el mensaje político por encima de cualquier otra consideración: ¿de verdad pensaban que los visitantes de Arco, con lo modernos que somos, no podíamos tolerar que un artista llamara presos políticos a Oriol Junqueras o a los Jordis? Incluso si pensamos que son políticos presos, ¿nos iba a dar un soponcio al ver alterado el orden de los factores? ¿O es el miedo a las autoridades y no al público? Porque si algo caracteriza al visitante de exposiciones es que ya no se asusta de nada: ha visto demasiado.

Al menos, cuando se diluyó el escándalo de la exhibición de la Olympia de Manet en el Salón de París de 1865, quedó ella, la Olympia, retando orgullosa al espectador, valiente, descarada, carnal. Presiento que a nosotros lo único que nos quedará de todo esto será el ridículo.