Música para reconstruir México

El grupo Elefantes, participantes en el concierto 'México. Es que me acuerdo'.

"La tierra se enfadó, la roca suena a llantos de perdón, los cuerpos pesan”. Estos versos, que pertenecen a la canción Despiértame, los escribió David Otero después de haberse librado del tsunami que en 2004 asoló Tailandia y otros países vecinos. “Fue un acontecimiento que me cambió radicalmente”, cuenta el artista. Comprendió entonces que “un fenómeno de la naturaleza que no controlas, puede cambiar tu vida”. Eso le ocurrió el año pasado a miles de mexicanos que sufrieron las consecuencias de varios terremotos en su país. Este paralelismo es el que ha llevado a Otero a sumarse a México. Es que me acuerdo, un concierto solidario que el próximo miércoles reunirá en el WiZink Center de Madrid a 36 artistas. Todos los beneficios que se recauden irán a parar a la Fundación Alfredo Harp Helú, que trabaja en la reconstrucción de viviendas y edificios patrimoniales dañados por los sismos del pasado septiembre.

El evento, al que también asistirá la embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas, ha sido organizado por Les nits de l'art, EL PAÍS, AS y Los 40 Principales. Siempre con las víctimas presentes, los artistas han transformado este encuentro en una exaltación del pueblo mexicano, de la hermandad entre ambos países y del poder de la cultura compartida. Todos los músicos participantes revelan vínculos con el país americano, personales o profesionales, que se traducen en agradecimiento. Los Secretos, Miguel Ríos, Andrés Suárez, Rozalén... el elenco del cartel muestra solo una parte del apoyo de la música española a las víctimas, ya que han sido muchos los que se han querido sumar.

La cantante Zahara recuerda su paso por la Ciudad de México como “sorprendente”. “Tengo un público en España muy eufórico e intenso, pero el mexicano es muy cariñoso y muy fiel”, asevera. Cuenta como anécdota que en la ocasión en la que tocó allí, fue ella la que reconoció y llamó a uno de los fans que la sigue en redes sociales. “Me hizo mucha ilusión ponerle cara a seguidores que pensé que nunca iba a conocer, estaban todos los que alguna vez me habían escrito”, apunta.

El cartel Se han sumando al evento: Miguel Ríos, M-Clan, Los Secretos, Elefantes, Mikel Erentxun, Arkano, Rayden, Rozalén, Bely Basarte, Zahara, Marlango, Coque Malla, Andrés Suárez, Benjamín Prado, Miguel Campello, Marwan, Luis Ramiro, David Otero, Funambulista, César Pop, El Kanka, Arnau Griso, El niño de la hipoteca, Pedro Pastor, Jacobo Serra, Maika Makovski, Rafa Pons, Marta y Micó, Jorge Marazu, Lichis, Txetxu Altube, Dani Flaco, Lucas Masciano, Rebeca Jiménez, Keru Sánchez y Fito Mansilla.

Shuarma, cantante de Elefantes, confirma que la relación con el público mexicano es especial y es que aprecian mucho la música española. El grupo irá al completo para intentar devolver con su presencia parte del cariño que reciben en sus viajes a México. “Nos encanta, disfrutamos muchísimo siempre que vamos y además lo que está sucediendo, no lo que sucedió, es tremendo”. Y es que además de las víctimas mortales que dejaron los sismos, miles de personas sufren secuelas psicológicas, han perdido sus casas y padecen problemas de salud.

Shuarma vaticina que con un propósito solidario como este y un cartel de artistas tan amplio será una noche “ilusionante”, “tremenda”, en la que puede pasar de todo. “También en los camerinos, porque la fiesta se trasladará allí seguro”, apunta.

El formato elegido es el acústico, una intimidad ideal para El Kanka, habituado a los conciertos de voz y guitarra: “Es la forma en la que yo empecé, me parece muy atractiva, con las canciones desnudas, sin trampa ni cartón”. Confía en que el público “agradecerá la autenticidad y sinceridad del formato”.

La recaudación

La fundación Alfredo Harp Helú será la receptora de los beneficios. Esta entidad abarca un gran número de frentes: salud, educación, medio ambiente, deporte y cultura. La asistencia que ofrece a las poblaciones más desfavorecidas de México se ha extendido a los afectados por los terremotos.

La organización trabaja especialmente en la reconstrucción de viviendas y monumentos históricos en coordinación con la Secretaría de Cultura de México. Apuesta por viviendas autosustentables, realizas con materiales locales resistes y que además están preparados para soportar nuevos terremotos.

Hacen partícipes del trabajo a las poblaciones en las que intervienen, teniendo en cuenta sus necesidades y las características arquitectónicas propias de cada zona. También recuperan los espacios públicos: este mismo mes han acondicionado 25 espacios de juego y deporte en zonas afectadas por los temblores.

Otro de sus focos de acción son los mercados, así como los lugares de trabajo de artesanos y comerciantes. El objetivo es reactivar cuando antes las economías locales afectadas y que puedan volver a ser autónomas. Para ello apoyan diferentes proyectos productivos, construyen hornos y centros cooperativo y dotan a los artesanos de materiales.

Las entradas pueden adquirirse en Ticketea desde 20 euros y existe una fila 0 para colaborar.