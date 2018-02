Últimamente se está reproduciendo el fenómeno que hace unas décadas hizo furor, y no solo en el cine español: la adaptación a la gran pantalla de los éxitos teatrales de la última temporada, o de clásicos eternos. Gracias a ello se puede seguir admirando hoy, por ejemplo, el talento de Orson Welles en sus adaptaciones de Shakespeare, o tantas otras piezas que nos hablan de maneras y estilos que no pudimos conocer en directo. Es lamentable que en España no se haya conservado la mayoría de esas películas o al menos grabaciones testimoniales de lo que un día fue el buen teatro. Hoy sería un lujo tener acceso a ellas, testimonio único de lo que fueron páginas brillantes del mundo de la escena.

¿Cómo fue aquella Historia de una escalera, que Iquino adaptó en 1950 sobre la obra de Buero Vallejo, o la Nuestra Natacha de Casona que Perojo llevó al cine en 1936 durante la Segunda República, o de tantas otras obras hechas cine que la desidia de ciertos productores hizo desaparecer?

Pero la moda actual es llevar a las tablas lo que fueron buenas películas. Por ejemplo, El verdugo, de Berlanga y Azcona, o El pisito, de Ferreri y Azcona. Ahora mismo hay en cartelera varias obras teatrales basadas en películas. El musical Billy Elliot, británica de gran éxito del año 2000 que fue nominada a los Oscar y a los Globos de Oro y que logró multitud de premios. Cuenta la leyenda que cuando Elton John vio la película en el Festival de Cannes propuso de inmediato hacer un musical teatral de cuya música él se encargó. Solo en Londres la obra alcanzó 4.500 representaciones a lo largo de 11 años en cartel, y luego se ha representado en medio mundo.

También están en cartel El guardaespaldas, La familia Adams y Smoking Room… Pero la noticia cumbre está en la adaptación al teatro de una de las obras maestras de Luis Buñuel, El ángel exterminador. No deja de sorprender que pudiéndose acceder ahora con facilidad a los originales y disfrutarlos en su esencia se bucee en versiones o imitaciones. ¿Qué puede aportar convertirla en teatro? ¿La puede enriquecer en algo?