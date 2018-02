Una flor tridimensional para el espacio de EL PAÍS en Arco

Cuando el diseñador Hannibal Laguna (Caracas, 1967) era pequeño solía recortar y jugar con telas que encontraba en la fábrica de confección de ropa infantil que su madre dirigía en Venezuela. Le gustaba hacer maquetas, paisajes, pero un día cogió un retal de organza y fabricó una flor tridimensional. A su madre le gustó tanto que la guardó junto con otros recuerdos de la infancia de su hijo. En ese baúl ha sobrevivido perfectamente resguardada desde entonces hasta que el año pasado su creador decidió rescatarla. “Coincidiendo con el 30 aniversario de mi firma, me apetecía echar la vista atrás. Y me acordé de aquella flor que hice de pequeño de forma completamente artesanal. Entonces decidí traerla al presente y proyectarla hacia el futuro mezclándola con tejidos que hace tres décadas eran inimaginables como el neopreno o los estampados digitales. Es decir, mezclar la artesanía y la tecnología”, recuerda.

Vestido de Hannibal Laguna para las azafatas de EL PAÍS en Arco.

Así nació Hannibalisimo, la colección que el diseñador presentó en septiembre pasado y con la que su firma celebró sus 30 años de trayectoria. Dos vestidos de esa colección, ambos protagonizados por aquella flor tridimensional de su niñez, concebidos más como una obra de arte que como una prenda, son los modelos que ha elegido Laguna para las azafatas del espacio de EL PAÍS en la feria de arte contemporáneo Arco. “Son únicos, completamente artesanales y a la vez se proyectan hacia el futuro, como el arte contemporáneo”, explica.

Dice el diseñador que lo que más le gusta del arte contemporáneo es su capacidad para sorprender. “Hay pocas cosas ya en este mundo que tengan el poder de sorprendernos. El arte contemporáneo es una de ellas. Y creo que esa es la finalidad del arte: ofrecerte nuevas perspectivas, obligarte a reflexionar y mirar de otra manera”, opina.

¿Y qué artistas le han dado o inspirado más a lo largo de su carrera? “Siempre me ha gustado estudiar las técnicas del siglo XX. En el mundo de la moda, en concreto, para mí ha sido muy importante el corte al bies, que inventó Madeleine Vionnet. Se dice que Coco Chanel le quitó el corsé a la mujer. Eso es cierto, pero se lo quitó masculinizándola. El corte al bies le quitó el corsé pero además permitió que conservara sus formas”, explica Laguna. En el campo del arte, afirma que uno de los creadores que más le han influido es Alexander Calder. “Yo de pequeño no quería dedicarme a la moda, sino a la arquitectura. Pero cuando vi los móviles de Calder descubrí la movilidad como una forma de transmitir emociones. Y esa movilidad no la encontré en los edificios, sino en la moda”, concluye.