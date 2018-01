Paul Simon anuncia un “concierto de despedida” este verano en Londres

El músico estadounidense Paul Simon, de 76 años, ofrecerá este verano en Londres un concierto que ha titulado como su "actuación de despedida", informaron hoy los organizadores del festival British Summer Time. El cantautor, que alcanzó el éxito en la década de los sesenta con el dúo de folk rock Simon and Garfunkel, se subirá al escenario en el céntrico parque de Hyde Park el próximo 15 de julio, acompañado de la cantante y guitarrista Bonnie Raitt, y el cantautor James Taylor.

El diario británico The Telegraph asegura que esa será "la última aparición sobre un escenario" del músico que, por el momento, no ha ofrecido más detalles sobre el concierto. Simon ofrecerá en Londres "una odisea musical a través de uno de los repertorios más importantes de la historia", afirmó a la revista musical NME el vicepresidente de la firma AEG, que organiza el festival londinense, James King. "Paul, James y Bonnie, todos juntos en el Escenario Great Oak, va a ser el espectáculo del verano, un evento verdaderamente imprescindible", dijo King.

Simon ha sugerido en diversas ocasiones en los últimos años que planea retirarse de los escenarios. En 2016, aseguro al diario The New York Times que planeaba dejar de actuar cuando terminara su gira de ese año. "El mundo del espectáculo no me interesa en absoluto", dijo entonces el autor del álbum Graceland (1986).