Jugar al fútbol no es solo cosa de hombres

“La igualdad llegará cuando una mujer mediocre pueda llegar tan lejos como hoy llega un hombre mediocre”. La frase de Estelle Ramey, endocrinóloga y feminista norteamericana, y otras más, algunas anónimas -“Para decir ‘ni una menos’ hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos”-, reciben al público en el escenario de un vestuario deportivo. La Joven Compañía se enfrenta con esta obra a un partido decisivo, el que marcará un camino para la liberación de las mujeres,un camino en el que mostrarán el orgullo de ser ambiciosas y valientes. Siete actrices plantan cara al machismo y dan carpetazo a los complejos y las culpabilidades en la obra Playoff, una tragicomedia escrita por Marta Buchaca y dirigida por José Luis Arellano.

En ese vestuario, a lo largo de una tarde en la que las jugadoras se enfrentan a un partido decisivo para el campeonato de España, estas siete mujeres irán descubriendo sus secretos, contando su propia historia personal, plagadas de miedos, dudas, conflictos y pasiones. Playoff, décimo montaje de la compañía creada hace cinco años con jóvenes de entre 18 y 27 años, se estrena hoy en el Conde Duque de Madrid, para después iniciar gira por toda España. Cristina Bertol, Neus Cortés, Ana Escriu, Yolanda Fernández, Cris Gallego, María Romero y Cristina Varona son las protagonistas de la obra.

Cinco temporadas, diez montajes Con el objetivo de crear público para el teatro y la cultura nació La Joven Compañía hace cinco años. Formada por jóvenes profesionales que trabajan en todas las áreas del arte escénico, esta compañía ha estrenado ya diez producciones, en las que se ha enfrentado a textos clásicos, como las tragedias griegas de Homero o las aventuras de Stevenson, pero también a montajes de autores contemporáneos, siempre muy centrados en los problemas de la adolescencia. Playoff es la primera tragicomedia qe suben al escenario. Con más de 5.000 reservas ya para sus funciones en el Cuartel del Conde Duque, esta obra ya ha agotado las localidades de las sesiones matinales, dirigidas a institutos y centros de enseñanza.

La dramaturga Marta Buchaca (Barcelona, 1979) escoge de nuevo el fútbol como escenario para estrenarse ella también con La Joven Compañía con este encargo. Autora y directora de Las niñas no deberían jugar al fútbol (que se representó en el Festival Grec en 2013), Buchaca tuvo claro desde un principio que, antes de ponerse a escribir, quería conocer y poner cara a las jóvenes actrices de esta compañía, con aquellas que finalmente interpretarían la obra, pero también con el resto del grupo. Tres días de desahogo sirvieron para confesar las discriminaciones que sufren todavía hoy por el hecho de ser mujeres. “Creía que el machismo en su generación estaba bastante superado, comprobé que no es verdad, que vivimos en una sociedad machista absoluta. Yo misma, desde que soy madre, he tenido que asistir a situaciones muy fuertes de machismo. Soy una persona con suerte, pero en mi profesión parece que las oportunidades que te dan responden a la cuota femenina. Me ha costado mucho que me llamen autora”, confiesa Buchaca, que escribió el texto a medida de cada una de las intérpretes. La maternidad, los salarios, las relaciones amorosas, las enfermedades, los trabajos temporales, los hombres posesivos y los amores lésbicos.. todo va apareciendo en ese vestuario, en el que se vive con pasión el fútbol y en el que también surgen esos rasgos teóricamente masculinos, como la ambición, que cuando se trata de mujeres parece que están mal vistos. “Quería mujeres fuertes y valientes. Elegí el fútbol porque es el deporte más machista. Se habla de jugadores de fútbol, pero de chicas que juegan al fútbol”, se sorprende la autora.

José Luis Arellano, director artístico de La Joven Compañía desde su creación, arenga a las actrices, momentos antes de un ensayo en el centro cultural Conde Duque, animándolas a jugar y a enarbolar la bandera de todos aquellos que no se rinden. “Desde la compañía queríamos dar protagonismo a las actrices y hablar desde este lugar a los espectadores más jóvenes. Creo que el fútbol es una especie de microcosmos de cómo se comporta la sociedad. Playoff habla de mujeres que quieren deshacerse de todos los lastres que les han impuesto, de dejar de pedir perdón por ser libres. Haciendo esta obra he aprendido que el llanto y la ternura no es cosa de mujeres, que la violencia no es cosa de hombres y que risa es territorio de todos”.