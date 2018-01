Isabel Coixet, entre el fuego y la pólvora de Cai Guo-Qiang

A lo largo de dos años, el artista chino Cai Guo-Qiang trabajó en las obras que hasta el 4 de marzo se exponen en el Museo del Prado. En ese tiempo, desarrolló su proyecto en el Salón de Reinos, se acercó a Toledo para extasiarse ante las obras del Greco y recorrió la galería central del Museo del Prado contemplando a Rubens, asustándose con el poderío de los rostros de Velázquez o admirando los inagotables mundos de Goya. Todo formaba parte del proceso que daría pie a la exposición El espíritu de la pinturaque la cineasta Isabel Coixet ha plasmado en un documental titulado igual que la muestra. La película, producida por Miss Wasabi Films para el Museo del Prado y patrocinada por Samsung The Frame, se podrá ver en Movistar Xtra el 29 de enero a las 22.00 y estará disponible en DVD a partir del mes de febrero.

Con abundantes primeros planos y una banda sonora compuesta por el músico madrileño Remate, la película permite escuchar al artista hablando de sus pensamientos, sus investigaciones y sus experimentos con la pólvora. La voz del actor Lluís Homar guía al espectador por los viajes lejanos y próximos del creador asiático. Isabel Coixet conoció a Cai Guo-Qiang en Vancouver y ya entonces le había interesado su obra por su espectacularidad y belleza. “He sido testigo privilegiado de la lucha de un artista por llevar su obra junto a la de los grandes maestros del Prado que siempre ha admirado. Es muy especial porque utiliza sus manos como pinceles y la pólvora como pintura”.

No ha sufrido Coixet grandes dificultades con Cai Guo-Qiang para realizar el documental. “Le encanta la cámara y le gusta explicarse delante de ella. Es una persona muy abierta y disciplinada a la que le gusta estar rodeada de todo su equipo. Yo, que soy un lobo solitario, me quedaba sorprendida de ver que iban juntos a todas partes. He intentado ser una mosca en la pared que retratara de la manera más didáctica posible todo lo que él hacía”.

En el documental se desmenuza al detalle cada una de las piezas que el artista creaba. Cuando se le pregunta a Coixet sobre las famosas obras fallidas de Cai, ella responde que, en su presencia, solo se produjo un caso. “Fue un selfi que él trató de recrear con la pólvora y no le salió y está incluido en el documental”.

Miguel Falomir, director del Prado, confesó estar muy satisfecho del resultado y explicó que este documental, como el anterior dedicado a El Bosco, forman parte de la intención del museo de enriquecer sus exposiciones ya sea con catálogos, cómics o películas.