20 libros latinoamericanos de 2017

Novelas, ensayos, relatos, memorias. Libros que han provocado debate, crítica, entusiasmo, lectura. Los periodistas de El PAÍS América confeccionan una selección de obras publicadas en México, Argentina y Colombia a lo largo de 2017.

México

Amigas: los años noventa fueron mejores / Teoría novelada de mí mismo, (Almadía / Random House), Sergio González Rodríguez

En las casi 500 páginas de estos dos libros póstumos, Sergio González vuelve a desparramar su ADN narrativo. Erudición académica, prosa enroscada, sensibilidad, crítica, ironía y amor incondicional por las suyas y los suyos. El tono testimonial manda en Amigas: Los años noventa fueron mejores, una colección de crónicas urbanas en forma de diálogo. Mientas que Teoría novelada de mí mismo es uno de esos centauros de los géneros -como llamó él mismo al ensayo siguiendo a Alfonso Reyes- donde cabe todo: novela, memorias, crítica, autobiografía de uno de los cronistas más valientes y honestos de México.

Historia Mínima de la Revolución Cubana (Colegio de México), Rafael Rojas

Ecuánime y brillante síntesis de la Revolución Cubana, desde mediados de los años 50 con las oposiciones violentas y pacíficas a la dictadura de Fulgencio Batista hasta la institucionalización del nuevo orden socialista con la Constitución de 1976 y la incorporación definitiva de la isla al bloque soviético. Especial interés merecen los capítulos dedicados a los años previos al triunfo de la revolución, antes de que la leyenda castrista y el esquema de la Guerra Fría tiñera todas las interpretaciones, cuando los contrastes entre la oposición en las ciudades y la insurrección en la sierra dejaba el futuro abierto. Antes, en definitiva, de que el carisma y la determinación de Fidel junto con la cerrazón de Estados Unidos marcasen el destino. Un libro imprescindible para comprender la transición cubana en los próximos años.

Carta sobre los ciegos para uso de los que ven (Random House), Mario Bellatin

Dos hermanos sordos y ciegos viven en la Colonia de Alienados, un tétrico psiquiátrico en medio del campo, acechado por perros salvajes. Ella tiene un implante en un oído que amplifica los sonidos alrededor y carga del cuello una ordenador del que sale un tubo que activa un teclado braille. Así le cuenta a su hermano siamés lo que piensa y lo que escucha. La fábula se completa con un escritor fracasado que imparte en el psiquiátrico una clase entre un grupo de ciegos para que “escriban cosas que no estén escritas”. Un reflexión sobre las posibilidades del lenguaje, desde la desaparición, el murmullo o el estallido, a través de la prosa condensada e hipnótica marca de Bellatin.

Temporada de Huracanes (Random House), Fernanda Melchor

En Temporada de Huracanes, la veracruzana Fernanda Melchor compone un memorable ejercicio de desesperanza. Hace unos meses, la autora explicaba a EL PAÍS que en Temporada, su segunda novela, no existe el amor. “La gente no se enamora, se encula y se enverga”, decía. Una manera de resumir la “indigencia emocional” de sus personajes, chavos desahuciados que malviven en un poblado cercano a la costa del Golfo de México. Si William Golding hubiera nacido allí hace 35 años, habría escrito algo así.

La vaga ambición, (Páginas de espuma), Antonio Ortuño

Seis relatos que bien podrían ser también seis capítulos. Un libro de cuentos –premio Ribera del Duero– que funcionaría igual como una novela de iniciación: a la vida adulta y al oficio de escribir. Abandono, violencia, precariedad, egos revueltos, supervivencia, compromiso, vanidad y los consejos de una madre: “me decía que escribir es la vaga ambición de guerrear contra mil enemigos y salir vivo, que escribiera contra todos y a pesar de todos. Que no les llevara paz si no la espada”.

De la plata a la cocaína. Cinco siglos de historia económica de América Latina, 1500-2000 (Colegio de México/Fondo de Cultura Económica). Carlos Marichal, Steven Topik, Zephyr Frank (Coordinadores).

Once años después de su publicación en inglés se traduce al español este amenísimo volumen de ensayos sobre la historia de las principales materias primas de América Latina demandadas por el mercado internacional en los últimos cinco siglos. Bajo el enfoque de las cadenas de mercancías (commodity chains), el libro traza la genealogía de cada producto –plata, tabaco, azúcar, plátano, caucho, tintes, cocaína…- estableciendo las relaciones entre productores, intermediarios y consumidores en este primer proceso de globalización. Un conjunto de historias que socava algunas interpretaciones la de la dependencia –también había empresarios en los países exportadores- y que pasa revista desde el contrabando de especies hasta la eficacia de la publicidad pasando por la razón de Estado para explicar la evolución de nuestras sociedades.

Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino, (Random House) Julián Herbert

Primero nos cuenta que un funcionario corrupto había vomitado encima de Teresa de Calcuta. Luego nos dirá que no, que no sucedió así: “dispénsenme si estoy arruinado la historia. Lo hago por darme el lujo de vomitar un poco encima de esos lectores ingenuos que adoran la literatura redonda, sin digresiones ni contradicciones ni atajos; esa gente bebé que lee como si un relato fuera una mamila”. Herbert declara la guerra al lector desde el primer cuento de un libro que es una marea intertextual de pop, alta cultura, fuga del lugar común y descacharrante ironía.

Raza y política en Hispanoamérica (Bonilla Artiga Editores / Colegio de México). Tomás Pérez Vejo y Pablo Yankelevich (Coordinadores)

Diez ensayos sobre la importancia del concepto raza en la construcción de las naciones latinoamericanas, sobre sus ensayos fallidos y dificultades pero también de sus soluciones a través de los casos de Cuba, México, Brasil, Argentina, Colombia y el Caribe. Una historia de las respuestas que cada república independiente buscó para resolver la complejidad de conjugar sociedades multirraciales con el modelo de ciudadano de matriz blanca y europea en un contexto en el que primaba en los países del norte el discurso racista. El negro y el indio como problema, el fomento de la migración blanca como remedio, la diferencia étnica como enfermedad social, el mestizaje como alternativa…debates del pasado de alarmante actualidad en nuestros días.

Argentina

Los diarios de Emilio Renzi. Un día en la vida (Anagrama), Ricardo Piglia

Sólo la persistencia de trabajo permitió a Ricardo Piglia (Adrogué, 1941 – Buenos Aires, 2017) recopilar sus diarios ante la muerte que lo acechaba. Los diarios de Emilio Renzi. Un día en la vida es el último tomo de la trilogía autobiográfica que el argentino inició con Años de formación y Los años felices, fruto de la reescritura de 326 cuadernos donde durante años tomó apuntes sobre su vida. El tercer volumen aborda en el inicio los años que van desde 1976 y 1982, tiempo de dictadura donde “lo peor es la siniestra sensación de normalidad”. Es también el período en que Piglia se convierte en escritor, según sus propios parámetros, con la publicación de Respiración artificial. Los cuadernos llegan hasta 2015 y en medio del trabajo de reescritura Piglia se enteró de que padecía esclerosis. Murió en enero de este año, con la trilogía terminada, testamento de uno de los escritores latinoamericanos más relevantes de las últimas décadas.

El salto de papá (Seix Barral), Martín Sivak

Casi nadie discute en Argentina que El salto de papá es el libro del año. Se titula así porque este texto vibrante arranca con el suicidio del padre de Martín, Jorge Sivak, un conocido banquero argentino de los 80, que decidió acabar con su vida al quebrar su empresa. Martín, un respetado periodista y escritor, necesitó 25 años para animarse a escribir la trágica historia de la familia Sivak: Jorge, comunista, se hizo cargo del banco cuando una mafia policial secuestró y asesinó a su hermano Osvaldo. Pero la primera frase del texto deja claro que lo que van a leer no es un drama, sino un relato irónico, divertido y descarnado que parte de la familia Sivak para contar un país lleno de historias delirantes y contradictorias narrado desde dentro.

Las aventuras de la China Iron (Random House), Gabriela Cabezón Cámara

La China, la mujer a la que Fierro abandona junto a sus dos hijos cuando es reclutado para la leva en el clásico poema narrativo El Gaucho Martín Fierro de José Hernández, se erige en protagonista de la luminosa novela de Gabriela Cabezón Cámara (San Isidro, 1968). Ella también decide irse y junto a su perro Estreya y Liz, una inglesa que va en busca de su marido, se embarcan en un viaje a través del desierto pampeano. De la intemperie pasarán al fortín y llegarán a las tierras de los indios para fundar un mundo libre, sin ataduras de géneros ni sexos. Cabezón Cámara firma una gozosa subversión de la literatura gauchesca que invita a imaginar otra Argentina posible.

Chicos de Varsovia (Sudamericana), Ana Wajszczuk

La periodista y escritora argentina Ana Wajszczuk (Quilmes, 1975) fusiona relato familiar e investigación histórica para transportar al lector al levantamiento de Varsovia de 1944, la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de historias de sus antepasados, de viajes y de la reconstrucción de la relación de un padre y su hija, arma un libro coral sobre los 63 días del alzamiento contra la ocupación nazi, la posterior masacre y destrucción de la ciudad por las fuerzas alemanas y las vidas de los supervivientes y sus descendientes. Wajszczuk incluye testimonios desgarradores, entrevistas a especialistas y citas de libros históricos para ayudar a reconstruir un episodio que marcó la historia de Polonia y de su familia.

Seres queridos (Anagrama), Vera Giaconi

En su segundo libro de cuentos tras Carne viva, la uruguaya residente en Buenos Aires Vera Giaconi (Montevideo, 1974) se sumerge en la oscuridad de las relaciones familiares. En los 10 cuentos de Seres queridos arden los celos, la envidia, la revancha, el odio y rencores alimentados durante años entre cuatro paredes. La finalista del premio Ribera del Duero estira la realidad hasta los bordes para construir historias perturbadoras, que tienen en común la pérdida: ya sea una nieta, amigos, hermanos o una parte del cuerpo. Los ecos de las estadounidenses Flannery O’Connor y Eudora Welty de su debut se alejan en estos relatos para dejar emerger una voz propia.

Una ofrenda musical (Eterna Cadencia), Luis Sagasti

Luis Sagasti (Bahía Blanca, 1964) no escribe libros, los teje. Ya lo hizo con el tapiz de relatos que fue su ensayo de no ficción Bellas Artes (Eterna Cadencia, 2011). Y ha vuelto a hacerlo ahora con Una ofrenda musical, donde los microrelatos cambian la figura del tapiz por una partitura conceptual que no entra en los cánones de género literario alguno. Con maestría, el autor compone con palabras una obra donde suenan personajes tan variados como Bach, Beethoven, John Cage, Glenn Gould, The Beatles y Los Rolling Stones. Con todos ellos, Sagasti crea la caja de resonancia de un microcosmos único, fruto de una voz argentina original y refinada de la que, poco a poco, oiremos hablar cada vez más.

Colombia

Afuera crece un mundo (Seix Barral), Adelaida Fernández Ochoa

Una novela sobre la esclavitud y la búsqueda de la identidad desde la voz de una mujer que no cree que la libertad se consiga con la ley, sino volviendo a los orígenes. Un viaje que ganó el premio Casa de las Américas.

Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas (Espasa), Amalia Andrade

Un manual para sobrevivir al miedo. Una mezcla entre guía práctica (que no manual de autoayuda) y autobiografía en la que la autora cuenta su experiencia con la ansiedad. Andrade no solo pone las letras, ilustra con humor lo que provoca esta emoción. Incluye un test para medir el nivel de los ataques.

El diablo de las provincias (Periférica), Juan Cárdenas

Hibridando géneros -thriller, fantástico, comedia-, Cárdenas dibuja un retrato de las aristas contemporáneas más puntiagudas -corrección política, libertad de expresión, racismo, depredación económica- desde una mirada ni nostálgica ni romántica, pese a acudir a los recursos de lo popular y la naturaleza como raíces de la mejor tradición latinoamericana.

Hotel París (Random House), María Isabel Abad

Raquel, la protagonista de este libro, encuentra en una casa de huéspedes una forma de familia cuando huía de la suya. Una nueva forma de entender las relaciones lejos de los conceptos de la ambición y los prejuicios.

Pasajeros en tránsito (Códice Producciones), Diana Ospina Obando

“Este es un libro de relatos cortos. Algunos aparecieron publicados en revistas o antologías y otros son inéditos. Tienen en común personajes que están atravesando un momento en sus vidas en el que algo va a cambiar de manera definitiva o está al borde de cambiar”, ha explicado la autora en varias entrevistas.

Animales del fin del mundo (Alfaguara), Gloria Susana Esquivel

Inés tiene seis años, está a punto de cumplir siete. Se acerca el fin. La primera novela de la autora colombiana recurre a los juegos de la infancia para narrar el tránsito hacia la revelación del mundo.

