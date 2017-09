Las artistas árabes se rebelan contra los clichés sexuales y sociales

Su abuela le contaba que, cuando era joven, no se veían tantas mujeres egipcias tapadas. Había, pero no muchas, ni se percibía una atmósfera de censura como desde hace unos años. Cuando la anciana falleció, Nermine Hamman constató esa involución a través de una serie de fotografías que, no obstante su propósito crítico, irradian cierto aire lúdico y festivo, gracias al luminoso escenario playero en que fueron realizadas en el Egipto de hace unos ocho años.

Las imágenes de esta serie, denominada Escaton, término bíblico que alude al fin del mundo, muestran cómo se relacionan hombres y mujeres sin tocarse, cómo entrelazan sus miradas, sorteando obstáculos premeditados; captan a una mujer tapada con un niqab bañándose, otra completamente cubierta…

“La obra fue concebida a la muerte de mi abuela y al ver sus fotos de la playa. Fui a la misma playa y vi cómo la islamización de mi país ha tenido lugar en 50 años”, explica la creadora a propósito de su participación en la exposición En rebeldía. Narraciones femeninas en el mundo árabe, que se inaugura el próximo jueves en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).

Demonstration for the liberation of singer Matoub Lounes, Tizi-Ouzou, Kabylia, Algeria, October 1994. Nadia Benchallal EL PAÍS

La playa es uno de los lugares más significativos para evaluar los [/1]avances o retrocesos experimentados, explica Juan Vicente Aliaga, el comisario de la muestra que reúne un centenar de obras, la mayoría fotografías y vídeos, de 24 artistas de países árabes como Líbano, Palestina, Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez o Siria.

Profesor de la Facultad de Bellas Artes de Valencia y especialista en estudios de género y de diversidad sexual, Aliaga sostiene que no se puede hablar de una involución uniforme en el mundo árabe, en las costumbres y en los derechos de las mujeres y de los homosexuales. Tras recorrer buena parte de los países árabes del Mediterráneo, señala que en Túnez, por ejemplo, ha habido grandes avances desde la primavera árabe, al mismo tiempo que en otros países se han producido grandes retrocesos.

Doble identidad, 2005. RAEDA SAADEH EL PAÍS

Voces distintas

En cualquier caso, le interesa indagar en los mimbres de la sociedad civil, en un estrato tanto privado como público que se contrapone y convive con el monolítico edificio de la imagen del mundo árabe erigido con clichés machistas por los estamentos dirigentes, con ayuda de los medios. “Hay muchas voces distintas y como se puede apreciar en la exposición, hay representaciones artísticas, reivindicaciones de la sexualidad libre y críticas con el discurso imperante de la sexualidad más normativa”, explica, antes de detenerse en la imagen que se ha seleccionado como cartel y que condensa el propósito de la exposición.

Se trata de una fotografía periodística, efectista en el sentido de buscar de inmediato una fuerte impresión. Muestra en una playa a una joven que lleva un biquini, pese a las llamadas a la observancia de la decencia pública, acompañada por una amiga casi completamente tapada. Fue tomada en Argelia, en 2003, por Zohra Bensemra y resume esa realidad heteróclita aludida.

No en vano, la muestra también se refiere, aunque de manera tangencial, al fenómeno del yihadismo islámico, una cuestión difícil de eludir unas semanas después del brutal atentado en Cataluña, perpetrado por jóvenes supuestamente integrados en España. “Hay unas imágenes de una manifestación contra un atentado terrorista en Túnez, protagonizada por mujeres. Hay que recordar que los países árabes son las principales víctimas. Pero este no es el tema de la muestra, prevista desde hace ya años con la idea de trasladar la perspectiva artística sobre todo de la mujer. Siempre me he preguntado por qué en España se ha estudiado tan poco el mundo árabe, tan próximo a nosotros”, comenta Aliaga.

La muestra, que se podrá ver hasta el 28 de enero en el museo valenciano, exhibe principalmente trabajos realizados desde los años noventa hasta el 2015. Entre ellos, se incluyen los de la fotógrafa franco-marroquí Leila Alaoui, asesinada en 2016 a los 33 años en un ataque terrorista en Uagadugú, la capital de Burkina Faso, en el que murieron 29 personas. Se exhiben, por una parte, su magnética serie de retratos que reflejan la diversidad y las costumbres de los pueblos árabes y su impactante trabajo sobre los inmigrantes a punto de saltar a España.

Mona Hatoum (Beirut, 1952), Ghada Amer (El Cairo, 1963), Amal Kenawy (El Cairo, 1974- 2012), Ahlam Shibli (Palestina, 1970), Rula Halawani (Palestina, 1964), Raeda Saadeh (Palestina, 1977) o Zineb Sedira (París, 1963) son otras de las artistas seleccionadas (siendo las dos primeras, las más reputadas, posiblemente) que abordan en la muestra cuestiones como las prohibiciones y tabúes morales y religiosos, la crítica a los clichés machistas, sus experiencias en el exilio o el impacto de la ocupación israelí en Palestina.