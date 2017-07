Michael Phelps pierde su duelo contra el tiburón blanco

Cartel con el que Discovery Channel publicitaba la carrera por el podio del océano. EL PAÍS VÍDEO

El fenómeno de la natación Michael Phelps (Baltimore, 1985) ha encontrado a un nadador más fuerte que él, aunque solo sea por dos segundos. El atleta olímpico más condecorado del mundo, poseedor de 28 medallas, ha perdido su anunciado duelo con un tiburón blanco en un documental emitido este domingo por el canal televisión Discovery Channel. Phelps, de 32 años, ha confesado que este reto era uno "los más difíciles" de su carrera, debido a las bajas temperaturas del agua y las altas expectativas que había generado. "¿La revancha? La próxima vez... en aguas más calientes", ha tuiteado el nadador tras su honrosa derrota.

El sueño del plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros mariposa y los 400 metros estilos, que dejó de competir al terminar los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, era nadar con tiburones y se ha hecho realidad gracias a Discovery Channel, que le propuso participar en dos producciones para su especial Shark Week o Semana del Tiburón, una popular cita anual que la cadena organiza desde 1988 y que este año se ha celebrado entre el 23 y 30 de julio. "Tener la oportunidad de meterme en el agua con tiburones es algo que siempre he querido. Es un sueño hecho realidad", contó Phelps en una entrevista telefónica con medios internacionales, entre ellos EL PAÍS.

En el primero de los programas, Escuela de tiburones, emitido el domingo 23 de julio, Phelps viajaba a Bahamas para aprender cómo nadar entre escualos y el duelo en sí llegó con Tiburón Vs. Phelps, emitido ayer domingo día 30 y en el que "nadador más laureado de la historia" se batía en una carrera de 100 metros "contra el asesino más mortífero de los océanos", según lo promocionaba la cadena. El resultado es que el nadador tardó 38,1 segundos en recorrer los 100 metros y el tiburón blanco, 36,1. Pero Phelps también retó a otros escualos como el tiburón de los arrecifes o el tiburón martillo. Consiguió vencer al primero, pero también perdió contra el segundo.

Sin embargo, el atleta no nadaba en realidad junto a los tiburones, para decepción de muchos de los que vieron el programa. Equipado con un mono con una aleta para aumentar su velocidad y bajo la supervisión de expertos y buceadores, Phelps nadó la misma distancia que un tiburón filmado antes. Gracias a los efectos especiales, en la pantalla se veía a uno al lado del otro, separados por una línea de boyas como en una piscina olímpica, de modo que ambos solo se enfrentaron de forma virtual.

Phelps ya lo había advertido antes de la emisión del programa: "No estábamos en el agua al mismo tiempo, esta es la pregunta que todo el mundo me hace. Yo estaba a salvo, esa era mi prioridad número uno". "Fuimos a Ciudad del Cabo y nos metimos en aguas abiertas. Pero me sentía totalmente a salvo y tranquilo, tenía como 15 buceadores debajo de mí", detalló a este diario para remarcar las medidas de seguridad con las que llevó a cabo su incursión en las frías aguas sudafricanas.

"Montamos un carril de natación y con la información que habían recabado, tratamos de ver cómo de rápido nadarían ellos si fueran en línea recta. En algunos momentos un gran tiburón blanco podría alcanzar las 25 millas por hora [unos 40 kilómetros por hora] y un tiburón martillo, 12 o 14 [entre 19 y 22 kilómetros por hora]". Phelps nada a casi 10 kilómetros por hora.

Para su el reto era, en realidad, nadar en aguas abiertas, algo a lo que no está acostumbrado. "Doce grados centígrados es muy diferente de 26. Y yo no soy alguien al que le guste el agua fría", confesó el nadador, para destacar las diferencias de nadar en una piscina o en el mar. En cualquier caso, no contaba con ganar porque "ellos juegan en casa". "Yo solo quería meterme y tener la mejor oportunidad de ver cómo de rápido podía nadar y compararlo con la velocidad de algunos de los animales que hay en el océano", indicó.