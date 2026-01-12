Íñigo Domínguez y Alfonso Armada ganan ‘ex aequo’ el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes

Los periodistas Íñigo Domínguez, corresponsal en Roma de EL PAÍS, y Alfonso Armada son los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, organizado por la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV). El jurado de esta XXIX edición ha decidido conceder el galardón, dotado con 6.000 euros, a ambos comunicadores por sus artículos Poema de la fuerza y de la compasión, de Armada, en la revista Frontera D (el 30 de julio de 2025) y Malditas palabras bien dichas, publicado en este periódico por Domínguez. “Me siento muy honrado, como lector y admirador de Miguel Delibes, que fue uno de los primeros escritores a los que leí y que me aficioné e intenté copiar, con escaso éxito”, ha señalado Domínguez tras conocer el fallo, hecho público este lunes, cuyo jurado destaca la “gran maestría y uso de la lengua” de los ganadores al abordar un mismo tema de actualidad “con dos miradas, dos estilos y dos lenguajes diferentes”.

Más información Lea aquí los artículos de Íñigo Domínguez

“Es un orgullo que me parece raro merecer”, admite Domínguez. El Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes premia “el buen uso de la lengua castellana en los medios de comunicación”, algo que le hace “especial ilusión” al corresponsal en Roma de este diario: “Es algo que siempre he procurado hacer, incluso de forma un poco maniática, así que si el jurado cree que en algún momento lo he conseguido me doy por satisfecho”. En Malditas palabras bien dichas, el periodista señala que los conceptos en política o el lenguaje adulto “se están reduciendo a memes”. Habla sobre los eufemismos que se utilizan para enmascarar las “barbaries” que terminan enmarcadas en ideologías como el genocidio en Gaza, del que se hacía eco en los medios cuando el artículo fue publicado en septiembre de 2025.

Con otro lenguaje, Armada en Poema de la fuerza y de la compasión, también habla de “contemplar” los horrores del mundo actual. Y comienza el texto comparando la situación de la Franja con las murallas de Troya, desde donde se contempló a Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor con su carro: “Así nosotros contemplamos / desde Tel Aviv a Madrid / a Yazar, de dos años / que posa de espaldas al fotógrafo / Jehad Alshrafi / en un campo de refugiados de la Ciudad de Gaza / para que podamos medir los omóplatos salientes / y las vértebras”.

En esta edición se presentaron trabajos de televisión y prensa escrita (impresa y digital) de toda España, de medios especializados y generalistas. La Junta Directiva de la APV se ha reunido esta mañana con el jurado compuesto por Luz Sánchez Mellado, periodista de EL PAÍS y colaboradora en la Cadena SER; Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación; Óscar Torres, director informativos de RNE, en representación de los ganadores de la pasada edición; Mar Domínguez, directora de la Agencia Colpisa, y Francisco Forjas, excorresponsal internacional de RNE. Completan el nombre de jurado el miembro de la dirección de Comunicación de Unicaja —que patrocina el premio—, Yolanda Arrebola; el presidente de la APV, Fernando Sanz, y la secretaria general de la asociación, Tamara Crespo.

Historia del premio

El Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes se creó el 22 de mayo de 1996, después de que el escritor de El camino y Los santos inocentes aceptara que este galardón llevara su nombre. Una propuesta que se consolidó cuando la Asamblea General de la APV acordó su creación, en el marco de la conmemoración del IV centenario de la concesión del título de ciudad a Valladolid.

Desde entonces, la lista de galardonados se ha ido completando con obras de grandes periodistas de toda España: Fernando Lázaro Carreter (1996), Vicente Verdú (1997), Álex Grijelmo (1998), Jesús Marchamalo (1999), José Jiménez Lozano (2000), Carlos Luis Álvarez, Cándido (2001), Juan José Millás (2002), Javier Marías (2003), Valentín García Yebra (2004), Andrés Trapiello (2005), María de los Ángeles Sastre (2006), Tomás Hoyas (2007), Antonio Álamo (2208), Luis María Ansón (2009), Joaquín Sánchez Torné (2010), Magí Camps (2011), Isaías Lafuente (2012), Iñaki Gabilondo (2013), Ignacio Camacho (2014), Pepa Fernández (2015), Martín Caparrós (2016), Elena Álvarez Mellado (2017), Mariángeles García (2018), Mar Abad (2019), Lola Pons (2021), Luna Paredes (2022) y Mara Torres (2023).

En 2024, el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes se concedió a una colección de trabajos de elaborado por varios profesionales de Radio Nacional de España (RNE), enmarcados bajo el título 30 años potenciando el español en Radio 5.