La Asociación de Medios de Información lanza la campaña ‘Tu poder es estar informado’
Esta iniciativa aspira a reivindicar el derecho a la información y el valor del periodismo profesional
La Asociación de Medios de Información (AMI) ha puesto en marcha la campaña Tu poder es estar informado. Protege tu derecho a la información. Protege el periodismo, una iniciativa de concienciación ciudadana que subraya la importancia de la información veraz y del periodismo profesional como pilares esenciales de la democracia y de la libertad individual y colectiva.
Esta campaña parte de una idea central: la información no es un lujo ni un producto accesorio del consumo digital contemporáneo, sino un derecho fundamental reconocido por las democracias avanzadas. Allí donde la información se degrada, se manipula o se diluye entre el ruido, la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones libres y conscientes se debilita. En ese sentido, una sociedad bien informada es una sociedad más libre, más crítica y más resistente frente a la manipulación.
AMI lanza esta iniciativa en un contexto marcado por una abundancia informativa sin precedentes, pero también por la proliferación de la desinformación, la circulación de contenidos no verificados, la presión de los algoritmos y el impacto creciente de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial sobre el ecosistema informativo. En este escenario, la sobreabundancia de mensajes no siempre se traduce en mejor información y puede llegar a erosionar el propio derecho a estar informado si no se protegen la calidad, la independencia y la credibilidad de las fuentes.
La campaña pone el acento en una distinción clave: no toda información es periodismo, ni todo contenido informativo garantiza el derecho a la información. El periodismo profesional se define por su método, por su ética y por su vocación de servicio público. Informar exige verificar los hechos, contrastar las fuentes, contextualizar los acontecimientos y asumir responsabilidades. Ese trabajo no surge de manera espontánea ni gratuita, sino que requiere tiempo, recursos, formación y medios sólidos capaces de ejercer su labor con independencia editorial.
AMI advierte de que la fragilidad económica del sector, unida a profundas transformaciones tecnológicas, ha generado un entorno de competencia desigual en el que actores que no producen información se benefician de su difusión sin asumir las mismas obligaciones ni responsabilidades. Esta situación, si no se corrige, debilita el debate público, empobrece la deliberación democrática y deja a la ciudadanía más expuesta a la polarización, el populismo y la manipulación informativa.
Con Tu poder es estar informado, la Asociación de Medios de Información lanza una llamada cívica que trasciende a los propios medios y periodistas. La defensa del derecho a la información interpela al conjunto de la sociedad: a las instituciones públicas, a las empresas tecnológicas, a los responsables políticos y a los ciudadanos. Proteger ese derecho exige políticas públicas que reconozcan el valor del periodismo, marcos reguladores equilibrados, modelos de negocio sostenibles y una ciudadanía consciente de la importancia de apoyar la información de calidad.
Reforzar la conciencia social
La campaña se difundirá a través de distintos soportes y formatos, con mensajes directos dirigidos a la ciudadanía, y busca reforzar la conciencia social sobre el papel del periodismo profesional como infraestructura democrática esencial. En un tiempo marcado por el ruido, la velocidad y la confusión, AMI reivindica que apostar por el periodismo es apostar por la inteligencia colectiva y por una democracia más fuerte, más informada y más libre.
AMI representa a los principales medios de comunicación de España y trabaja en la defensa y promoción de los intereses de sus asociados, defendiendo los intereses del sector frente a los desafíos del ecosistema digital y fomentando un entorno favorable para la libertad de prensa y la sostenibilidad de la industria informativa en España y Europa.
