Las dudas de llevar al Mobile a los tribunales

"Teníamos un presupuesto de 250.000 euros para el Mobile”, cuenta el director de Lleida.net, Sisco Sapena. Tras la cancelación del congreso de móviles por la crisis del coronavirus, la compañía da por perdida gran parte de este dinero. “Era un riesgo comercial”, valora Sapena, que considera que “es muy pronto para plantear una posible demanda” a los organizadores. La GSMA ha pedido solidaridad financiera a las compañías y las ha emplazado al próximo 31 de marzo, cuando les presentará propuestas para mantener “acuerdos mutuamente beneficiosos para toda la comunidad del MWC”. Telefónica también aboga por que las compañías no reclamen.

“Está claro que los bufetes de abogados están afilando los cuchillos”, dice Sapena. Sin embargo, como líder de una empresa asociada a la asociación que organiza el Mobile World Congress, cree que sería “un poco incongruente” demandar, ya que opina que la GSMA ha contribuido en gran medida a hacer crecer los beneficios de las empresas de telecomunicaciones. Las grandes firmas tecnológicas consultadas por este diario abogan por una discreción máxima en sus estrategias judiciales tras la cancelación del Mobile

Los organizadores del Mobile sugieren que optarán por no indemnizar a los expositores

Uno de los puntos del contrato con los expositores especifica que la GSMA no se responsabiliza de pérdidas derivadas de factores “más allá” de su control, tipificados como “caso fortuito, enfermedad o epidemia, huelga, guerra o acto terrorista […]”. En otro punto de exclusión, el contrato menciona el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), causado por un patógeno de la misma familia que el Covid-19.

Las cláusulas contractuales y las declaraciones del director general de la GSMA, Mats Granryd, en Bloomberg, sugieren que la organización optará por no indemnizar. “Somos una ONG y no obtenemos beneficios. No tenemos grandes cantidades de fondos y todas nuestras ganancias se reinvierten en la industria”, alegó Granryd. “Es muy importante no ejercitar ninguna acción contra la GSMA porque es la forma de garantizar la sostenibilidad del evento en Barcelona”, sostuvo el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

La Generalitat asumirá la cifra que habían invertido las compañías que iban al pabellón catalán

“Evidentemente nos gustaría escuchar propuestas de la GSMA”, apunta el director de marketing de Telnet Redes Inteligente, Adolfo García. Su compañía, de 200 trabajadores, fue la primera española que canceló durante el goteo de compañías que se avanzaron a la cancelación del congreso. Más allá de compensaciones económicas, García menciona posibles “descuentos el año que viene” por parte de la organización. Sin embargo, zanja que “es prematuro hablarlo” sin saber “la repercusión de la enfermedad y los detalles técnicos y económicos detrás de la feria”.

Telnet Redes Inteligentes tenía que asistir al Mobile bajo el paraguas de Red.es, entidad pública que depende de la Secretaría de Estado de Digitalización. “De momento no se sabe nada”, responde García sobre si Red.es asumirá la inversión que las empresas del Pabellón de España habían hecho para asistir al congreso. Red.es aún no se ha pronunciado. Sí lo ha hecho la Generalitat, que asumirá los cerca de 3.000 euros que pagaron por la reserva del espacio las compañías que iban a acudir al espacio catalán del congreso, según ha confirmado el Departamento de Políticas Digitales.

La startup Unique tenía que ir al espacio catalán. A la parte del espacio reservado la compañía suma los gastos de “una persona dedicada cuatro semanas planificando reuniones, el stand y material”. El director general de la empresa, Kiko Fábregas, descarta interponer una demanda a la GSMA: “Si queremos apostar por el Mobile en Barcelona, no nos interesa alentar esta guerra”.

“Hemos montado el Lleida.net World Congress”

A raíz de la cancelación del Mobile, Lleida.net organizó el pasado martes un congreso propio en Lleida, con el sufijo World Congress, igual que el del congreso de la GSMA. La compañía reunió a 86 directivos de 47 empresas del sector de las telecomunicaciones que fueron recibidos oficialmente por alcalde de la ciudad, Miquel Pueyo, en el Parque Tecnológico. “El Mobile es muy masivo, tienes que dosificar mucho los minutos, y nuestro congreso propio funcionó muy bien, cerramos más acuerdos de los que esperábamos si se hubiera celebrado el congreso de la GSMA”, valora Sapena.

El director de Lleida.net —compañía que asiste al MWC desde el primer año— tenía reservados 100 metros cuadrados a GSMA para su stand, a unos 1.200 libras el metro. Explica que podrán reaprovechar parte de la estructura del stand y que los asistentes de su congreso alternativo se fueron a sus casas “cargadísimos de merchandising”.