El Ayuntamiento anuncia que el martes arranca una las dos líneas cero de la EMT pero no precisa cuál

Mañana martes comenzará a circular una de las dos líneas cero —llamadas así por ser "cero emisiones, cero coste para los viajeros"— de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que atravesarán el centro de la capital. El Ayuntamiento las anunció el pasado mes de septiembre y en enero precisó que funcionarían en febrero. El delegado del ramo, Borja Carabante, lo ha avanzado esta mañana en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad, pero no ha especificado cuál será la primera en echar a andar, si la este-oeste o la norte-sur. Preguntada al respecto, una portavoz municipal no ha querido aclararlo y ha señalado que Carabante hará el anuncio por la mañana y la línea empezará a funcionar por la tarde.

"No es misterio, es que la presentamos mañana", ha señalado a preguntas de los periodistas el propio Carabante, que ha explicado que mañana los medios estarán convocados: "Como no sabéis donde es el trayecto, así venís todos y damos una información más amplia". Y al plantear los periodistas cómo sabrán los ciudadanos qué nuevo bus que podrán usar "a partir de mediodía", ha afirmado: "No se preocupe, que habrá información". El Ayuntamiento considera que el dato llegará a los ciudadanos con bastante antelación a su puesta en marcha.

El delegado ha señalado que la otra línea "se va a retrasar unas semanas todavía", a la espera de que lleguen los autobuses eléctricos adquiridos para la puesta en marcha de este servicio. Estas líneas nacen con el objetivo de mejorar la calidad del aire y fomentar el uso del transporte público y la movilidad sostenible y son las primeras medidas recogidas en la nueva Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 en entrar en vigor.

Este nuevo servicio de la EMT, que el Ayuntamiento calcula que usarán unos 13.000 viajeros al día, 4,7 millones viajeros al año, funcionará "exclusivamente" con tecnología cero emisiones, ya que los autobuses serán eléctricos. Además, por "primera vez en la historia", serán gratuitas. Este servicio costará entre cinco y seis millones de euros al año.

La línea cero este-oeste desarrollará gran parte de su itinerario sobre el eje Gran Vía. Su recorrido se prolongará al este por la calle Alcalá y al oeste por la calle Princesa, para fijar sus terminales en Atocha y Moncloa, dos enclaves de carácter intermodal muy relevantes en la red de transporte público de la ciudad, detalla la EMT.

Contará con una dotación de 10 autobuses eléctricos, tendrá una frecuencia de entre siete y ocho minutos en días laborables y 10 minutos en sábados y festivos y su horario se extenderá desde las 7.00 en cada una de las cabeceras hasta las 23,30 en Moncloa y las 23.00 en Atocha.

La línea cero norte-sur discurrirá sobre diversas calles discontinuas al no existir un eje único que permita dicho recorrido. Las cabeceras de la línea se situarán, igualmente, en relevantes nudos de la red de la EMT y Metro y llegarán a Argüelles por el norte y a Puerta de Toledo por el sur. El servicio se prestará desde las 8.00 hasta las 21.00 en Argüelles y hasta las 20.45 en Puerta de Toledo, con una frecuencia máxima aproximada de 10 minutos. Contará con una dotación de ocho minibuses eléctricos.

