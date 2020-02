La ocupación de los apartamentos turísticos remonta a las cifras de 2017

La ocupación de los apartamentos turísticos de Barcelona en 2019 fue de una media del 81,37%, por lo que ha recuperado los niveles de 2017, tras un 2018 calificado de "malo" con una ocupación del 77,95%. Para la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) se da por pasado un año negativo, en parte por las repercusiones que tuvieron las imágenes de las cargas del 1 de Octubre de 2017 que dieron la vuelta al mundo. En 2019 la ocupación fue alta en un año en el que, además, los precios se incrementaron un 4.5% de media. Unas buenas cifras que se deben, en parte, al crecimiento del turismo norteamericano que opta por los apartamentos para alojarse. "Las cosas van bien pero el panorama futuro tiene elementos que nos preocupan porque podrían tener un impacto negativo en el sector de los apartamentos turísticos" ha señalado Enrique Alcántara presidente de Apartur, que agrupa a 282 empresas y profesionales del sector.

Los efectos del Brexit y el impacto que pueda tener el coronavirus en las reservas de este año son dos de los elementos que inquietan, además de la introducción de un recargo de la tasa turística en Barcelona que depende de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. El Brexit preocupa porque el mercado británico es el primero en el sector de los aparcamientos turísticos: "Este año creemos que no tendrá impacto pero desconocemos que puede pasar en sus vacaciones en dos o tres años", ha añadido.

Más cercana es, en cambio, la repercusión que pueda tener el coronavirus en las vacaciones de turistas de China y de otros países asiáticos, ambos en crecimiento en los últimos años. "De momento no se han registrado cancelaciones, tampoco para la semana del Mobile, que es una de las mejores del año", ha concretado Alcántara. La ocupación de apartamentos turísticos en la semana del Mobile será del 86% frente al 79,2% del año pasado.

En parecidos términos se ha expresado Manel Casals, director del gremio de hoteleros, consultado por este periódico: "No se están registrando cancelaciones en las reservas. Entendemos que se están tomando todas las medidas necesarias y todavía faltan días para el Mobile". La feria se celebra entre los días 24 y 27 de febrero. Casals ha precisado que han mantenido conversaciones tanto con los responsables de la MWC como con la Agencia de Salud Pública catalana para seguir las indicaciones que se marquen, a la vez que apuntaba que solo el 5% de participantes en el MWC viajan desde China. La cancelación de los participantes de la compañía coreana LG, un grupo reducido en relación con otras empresas, no ha tenido impacto en las reservas hoteleras, según el gremio.

Replantear la tasa turística

Apartur no pierde la esperanza de que, antes de aplicar el recargo de la tasa turística, el Ayuntamiento de Barcelona no se replantee hacerlo de forma proporcional. La asociación alega que el recargo representará un 14% del precio que paga el visitante que alquila un apartamento turístico ya que la tasa pasará -sino se modifica- de 2,25 euros a 6,25 por persona y noche. "Al principio, la tasa turística se aplicaba de forma proporcional al precio del alojamiento de manera que era más alta en los hoteles de cinco estrellas e iba bajando progresivamente según las tarifas. Ese criterio se anuló hace tres años y ahora los que pagan más son los turistas que pernoctan en apartamentos turísticos, en pensiones y en albergues. Creemos que eso no es justo" ha subrayado el presidente de Apartur que confía en que se pueda "negociar" cuando el consistorio desarrolle el reglamento, una vez que se aprueben los presupuestos de 2020.La tasa, denuncia Apartur, ha crecido un 10% en tres años: en 2016 era de 0,65 euros por persona y noche, 2,25 euros en 2017 y si se aprueba el recargo en 2020 será de 6,25 euros. "Es una progresión que no la registra ningún otro impuesto o tasa", ha zanjado.

En lo que sí está de acuerdo la patronal de los apartamentos turísticos es en la guerra que ha declarado el consistorio por la proliferación de habitaciones que se alquilan a turistas de forma irregular. Según los cálculos de Apartur, el número de habitaciones "ilegales" en 2017 eran 3.000, el doble un año más tarde y 9.000 el año pasado. "Esperamos que la Generalitat apruebe el reglamento que debe regular esta actividad sin falta. Llevan tiempo preparándolo y confiamos en que se apruebe ya, antes de las próximas elecciones", ha puntualizado Alcántara quien daba por seguro que se aprobará antes de que termine este mes. La actividad irregular de quienes alquilan habitaciones- particulares pero también un número importante de empresas- perjudica al sector de los apartamentos que permanece congelado desde hace cinco años con 9.600 licencias de pisos turísticos. Un sector que tambien aguarda con expectación la redacción del nuevo PEUAT, la normativa municipal que regula el establecimiento y licencias de actividades turísticas.