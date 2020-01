El plan de hoteles de Colau, parado seis meses tras el fallo que lo anuló

Han pasado seis meses desde la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló el PEUAT, el plan urbanístico del Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ponía coto a los hoteles. Después de que el Ayuntamiento recurriera la sentencia, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo y mientras —no menos de dos años— el plan seguirá vigente. La situación inquieta a promotores afectados porque supone una congelación de decisiones. El gremio de hoteles señala que, mientras no resuelva el Supremo, el Consistorio bosqueja ya un nuevo plan que confían en que sea consensuado con el sector.

A falta de la sentencia firme que deberá resolver el Tribunal Supremo, el Consistorio tampoco aborda la promesa que Colau hizo a los hoteleros de suavizar el restrictivo plan, y que figura en el actual pacto de gobierno entre los comunes y el PSC, partido que siempre ha defendido una postura más friendlycon el sector.

La sentencia, que se conoció el pasado 1 de agosto, dio la razón a una demanda interpuesta por Olivia Hotels. En ella el tribunal admitía la necesidad de preservar determinadas zonas de los excesos del turismo. Y negaba que las medidas impulsadas por el Ayuntamiento fueran desproporcionadas. Sin embargo, concluía que el plan urbanístico debía ser anulado en su integridad porque la evaluación económica y financiera de las actuaciones previstas era insuficiente —tal y como habían alertado los hoteleros— y creaba “inseguridad jurídica”. “Lo que no procede es reconocer al planeamiento urbanístico que sea una ordenación en el aire, una mera apariencia, fuente de inseguridad jurídica y de desprestigio normativo”, señalaba la sentencia. Al plan, añadía, se le debe “exigir una realista vocación de ejecución y de real materialización, apoyada en previsiones generales y en la constatación de que existen fuentes de financiación con que poderse llevar a efecto”. El fallo que anuló el PEUAT llegó tras varios recursos de promotores con la peculiaridad de que un mismo juez dictó resoluciones contradictorias sobre parecidas argumentaciones, añaden fuentes jurídicas consultadas.

El gremio de hoteles está convencido de que el plazo de dos años aproximado que tarde el Tribunal Supremo en dictar sentencia es una oportunidad para que el Ayuntamiento trabaje en la redacción de otra propuesta: “Una nueva norma que se adapte a la realidad y que se pueda llegar a consensuar con el sector”, apunta Manel Casals, director del gremio de los hoteleros. “Compartimos el objetivo de que el PEUAT tiene que velar y acotar un crecimiento indiscriminado de las plazas hoteleras y estamos de acuerdo en tener un modelo sostenible”, añade. El gremio cree, por el contrario, que la futura norma no debe vetar las reformas y rehabilitaciones de los hoteles, tal como lo hace el actual PEUAT, y así se lo ha planteado a los responsables municipales con los que mantienen conversaciones. “Tenemos la sensación de que ahora están más abiertos a entender algunas de nuestras posiciones y de que trabajan en esa línea”, subraya.

El área de Urbanismo responde de forma genérica a las preguntas de este diario. “El PEUAT no está en duda y sigue vigente”, apuntan a través de un portavoz. “El Gobierno municipal continua trabajando en la respuesta jurídica a la sentencia que ha sido recurrida en casación”, añade y remarca que “en ningún caso es firme y, por lo tanto, el PEUAT sigue operando en Barcelona. Seguimos defendiendo la necesidad de regular el turismo y equilibrar los usos que se dan en el territorio para defender el derecho a poder vivir en las ciudades”, asegura el Consistorio, que se muestra “abierto a actualizarlo cuando sea necesario”. El plan, de hecho, prevé su revisión cada cuatro años. Se aprobó en 2018 y figura en el actual pacto de gobierno.

Desde el área económica del Consistorio se comparte totalmente que la columna vertebral de la futura norma seguirá siendo la misma que la impugnada: “Poner orden en el sector que se descontroló por completo en el mandato de Xavier Trias y desconcentrar la oferta en una ciudad que ya no necesita más plazas hoteleras”, según apunta uno de sus responsables para quien, no obstante, hay aspectos que se podrían “flexibilizar”.

Desde la consultora 3 Capital, Juan Gallardo, también lamenta la situación actual. “Es kafkiana, casi era preferible un escenario claro donde unos proyectos se admitían y otros no; antes que esta indeterminación en la que no sabemos dónde estamos, mientras las inversiones pasan de largo”, afirma. Y añade: “Es muy triste, nunca sabremos cuánto dinero ha pasado de largo”. El experto lamenta que hay inversores interesados en Barcelona, porque “la ciudad sigue siendo rentable y atractiva”, pero que reconsideran sus proyectos por la “incertidumbre ya no jurídica, sino administrativa”.