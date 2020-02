El Parlament recurre al Supremo la retirada del escaño de Torra con la abstención del PSC

El Pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado esta tarde presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de despojar al presidente Quim Torra de su acta de diputado. El acuerdo se ha adoptado por 74 votos a favor (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y Catalunya en Comú y la CUP), la abstención de los 17 escaños del PSC y el voto en contra de 40 parlamentarios de Ciudadanos y PP.

Los servicios jurídicos de la Cámara ya presentaron recurso contra esa decisión el pasado día 16, pero el Tribunal Supremo dictó una providencia en la que solicitaba que la decisión se adoptara en el Pleno, que es lo que ha ocurrido este miércoles, y no en la Mesa de la Cámara, como sucedió el 14 de enero.

La condición o no de diputado de Quim Torra es un asunto que ha reabierto las disputas internas en las formaciones independentistas y que tuvo su culminación el pasado día 27, cuando el president arrastró al grupo de Junts per Catalunya a no participar en la votación del Pleno después de que el presidente de la Cámara, Roger Torrent (Esquerra) se negara a mantenerlo en el escaño, lo que habría comportado una desobediencia a la JEC.

En el plano jurídico, la pérdida del escaño de Torra había despertado una discusión sobre si podría mantenerse en la presidencia de la Generalitat, pues para acceder a este cargo se requiere ser parlamentario. La Junta Electoral no entró en esa cuestión cuando quitó el escaño a Torra y lo dejó a la consideración del Parlament, aunque Ciudadanos y PP consideran que debe abandonar el cargo de la plaza de Sant Jaume.

La votación del Pleno viene precedida de la polémica generada ayer, cuando trascendió que el recurso redactado por el letrado Antoni Bayona decía que “era posible interpretar” que no se podía ser president sin ser diputado porque, aunque no existe una regulación legal, esa ha sido siempre la "praxis institucional". El recurso advertía también que si Torra dejaba la presidencia se generaría un “grave problema institucional” y de "inseguridad jurídica".

Durante la explicación de voto, los partidos han vuelto a repetir sus conocidos argumentos. Los socialistas, de la mano de Ferran Pedret, ha anunciado que el PSC "no bloqueará que la Cámara recurra allá donde toque" y se ha preguntado "dónde está la heroicidad [de Torra] por no retirar una pancarta en período electoral". La pérdida del escaño es una consecuencia de la petición que hicieron a la Junta Electoral Ciudadanos, PP y Vox tras la condena de 18 meses de inhabilitación que le impuso al presidente de la Generalitat el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que está pendiente de recurso.

"No queremos a Torra de presidente, pero lo queremos quitar en las urnas", ha dicho la diputada de los comunes Marta Ribas para apoyar el recurso, mientras que Carles Riera (CUP) ha asegurado que votarían a favor "por estricta solidaridad antirrepresiva". Josep Costa (Junts per Catalunya) ha arremetido con dureza contra "la pulsión golpista" de la JEC y Marc Sanglas (Esquerra) ha censurado la condena contra el president y ha recordado que la Junta Electoral le desposeyó del escaño por siete votos a seis.

Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Daniel Serrano (PP) han coincidido en que Torra no es presidente de la Generalitat y han pedido al presidente del Parlament que convoque un Pleno de investidura para elegir a su sustituto.