La Junta Electoral de Barcelona despoja a Torra de su acta de diputado

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha ejecutado este viernes la decisión de la Junta Central (JEC) de retirar el acta de diputado del Parlament a Quim Torra. La autoridad electoral considera que su escaño lo tiene que ocupar Ferran Mascarell, la siguiente persona en la lista con la que Junts per Catalunya se presentó a las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017. Fuentes del Parlament han explicado que pese a esta notificación la Cámara catalana sigue firme en su criterio de que Torra es diputado y que la JEC no es competente para retirar la credencial al president. "No lo aceptaremos", ha asegurado el líder de Junts per Catalunya en el Parlament, Albert Batet.

"La Junta Electoral Provincial de Barcelona declara la vacante como diputado del Parlamento de Cataluña, por la circunscripción electoral de Barcelona, de don Joaquim Torra i Pla, debiendo expedirse la credencial a favor de don Ferran Mascarell i Canalda", dice la comunicación de ejecución de acuerdo de la Junta. La decisión desoye la petición de Torra, que en la mañana del viernes había pedido que no se ejecutara, pues había un recurso pendiente ante el Tribunal Supremo.

Fuentes de la presidencia del Parlament han explicado que la notificación de la Junta Provincial no hace cambiar el criterio defendido hasta ahora. "Entendemos que la JEC no es un órgano competente para retirar el acta de diputado a nadie. El president Quim Torra sigue siendo diputado del Parlament de pleno derecho", había dicho Torrent esta tarde, antes de conocerse la ejecución de la decisión de la JEC.

Igual de vehementes han sido varios diputados de Junts per Catalunya. "No se puede inhabilitar la soberanía del pueblo de Cataluña. Ninguna junta electoral tiene potestad ni legitimidad para retirar el acta a un diputado. No lo aceptaremos. Nos plantaremos", ha tuiteado Batet. "Seguimos donde estamos. Si la JEC no puede privar a ninguno de su escaño menos lo puede hacer la Junta Provincial", ha expresado el vicepresidente del Parlament, Josep Costa.

La semana pasada, la JEC había decidido inhabilitar a Torra como diputado. La Junta había estudiado la petición de Vox, PP y Ciudadanos, que pedían retirar al president la condición de diputado en virtud de uno de los supuestos que incluye la Loreg. El Parlament y la presidencia de la Generalitat, sin embargo, defienden que solo el Estatut y el Reglamento del Parlament recogen los supuestos en los que un diputado catalán puede perder su condición. Esta fue la argumentación con la que Torra pidió medidas cautelarísimas al Supremo, que también fueron rechazadas este viernes.

"Soy diputado del Parlament y presidente de la Generalitat", ha dicho Torra en una declaración institucional, recordando la votación de la Cámara catalana, la semana pasada, en la que la mayoría independentista aprobó una resolución que ya calificaba de "golpe de Estado" la decisión de la JEC.