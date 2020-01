El PSC pide a Torra que convoque ya elecciones

El Partit dels Socialistes ha instado esta mañana al president Quim Torra que convoque ya las elecciones y no alargue la agonía de un "gobierno roto y una legislatura agotada". Eva Granados, portavoz del PSC, ha calificado de absurdo que la convocatoria electoral se retrase hasta después de la aprobación de los presupuestos porque comprometerá al futuro ejecutivo. El diagnóstico choca frontalmente con el criterio de los comunes, sus socios en La Moncloa, que priorizan la aprobación de las cuentas. Ciudadanos, mientras, ha urgido a Pedro Sánchez a activar ya el artículo 155.

En una comparecencia en el Parlament, Granados ha calificado de "lamentable" la comparecencia de Torra a quien ha calificado de presidente "desautorizado". "La ciudadanía tiene derecho a elegir ya", ha afirmado sosteniendo que si los socialistas ganan las elecciones se comprometen a aprobar unos nuevos presupuestos antes del verano. El PSC rechaza el proyecto acordado por Esquerra, Junts per Catalunya y los comunes. La diputada ha desmentido las grandes cifras que recoge ese borrador, que presenta esta tarde en comisión el vicepresidente, Pere Aragonès, que apunta a que el gasto social aumentará en 3.000 millones. "Las grandes cifras de 2020 son inferiores a las ejecutadas en noviembre", ha advertido la socialista descalificando el proyecto.

La precampaña ha parecido ya irrumpir esta mañana en la Cámara y el PSC ya ha advertido que bajo ningún concepto dará sus votos a un futuro presidente independentista. "Cataluña necesita reconciliación. Llevamos 8 años de gobierno independentista, que reparte carnés entre buenos y malos catalanes. La nuestra es una sociedad agotada y hay que pasar página", ha señalado. Su posición de partida supone un jarro de agua fría para los comunes que ya han planteado que Cataluña se dirime entre dos opciones: apostar por un futuro gobierno "progresista, verde y feminista" -un tripartito de izquierdas- o repetir el de las peleas y estar bajo la sombra de Junts per Catalunya.

Hay que agradecer que Torra haya aceptado la realidad. Necesitamos los Presupuestos y elecciones", dice Jéssica Albiach, de los comunes

“Cataluña está más cerca de acabar con los recortes y de un Gobierno progresista. Y solo hay dos opciones: repetir un pasado de peleas o un gobierno verde, progresista y feminista", ha afirmado Jéssica Albiach, presidenta de Catalunya en Comú-Podem. Los comunes se han quedado solos agradeciendo que Torra haya reconocido la “realidad” y aceptado convocar elecciones. “Ya le pedí el lunes que acabara el mandato con dignidad. Decimos desde hace tiempo que Cataluña necesita un nuevo gobierno y unos presupuestos”, ha afirmado la diputada que ha recordado que el proyecto contempla invertir 70 millones en guarderías, rebajar un 30% las tasas universitarias y un decreto para acabar con las listas de espera.

“Pedro Sánchez tiene que marcar los tiempos y destituir a Torra y convocar elecciones”, afirma Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos

Frente a esta postura, Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que tome la iniciativa y active los mecanismos y requerimientos previos para aplicar el artículo 155 en Cataluña. “Tiene que marcar él los tiempos y destituir a Torra y convocar elecciones”, ha afirmado. El parlamentario sostiene que Torra ya no es president desde que perdió su condición de diputado y que, por tanto, no puede atribuirse funciones que no le corresponden. Por ello, considera que la formación naranja es la única que defiende el constitucionalismo y que así se ha visto esta semana cuando el president Roger Torrent les "vulneró" sus derechos cuando les impidió que llamaran "delincuente" a Torra o cuando acudieron este martes a la comisión a la que fueron los presos para que pidieran perdón.

El popular Santi Rodríguez ha precisado que Torra no ha aportado ninguna novedad porque antes de su comparecencia ya se sabía que se aprobarían los presupuestos y que su mandato está agotado porque así lo han dictado los tribunales tras perder el escaño. Sin embargo, ha sostenido que su continuidad como presidente pone en riesgo todos los acuerdos del Govern. "Podrían ser nulos", ha afirmado corroborando la intención de Pablo Casado de presentar una querella contra Torra. Rodríguez no ha solicitado a Sánchez que active el 155 pero sí le ha pedido que anule la reunión que tiene prevista con él para el día 6. "Es el primer paso que tiene que dar. ¿Cómo le vamos a pedir algo más extremo?", ha dicho.