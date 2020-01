“Hay una explosión de propuestas experimentales en vivienda. En Madrid no las aplicaremos”

Alcalde de Alcorcón entre 2011 y 2019, Isabel Díaz Ayuso contó con David Pérez como número dos de su lista electoral para aprovechar el tirón del alcalde de la ciudad más poblada (170.000 habitantes) de las que conservaba el PP en la región antes de los últimos comicios.

Al consejero, sin embargo, le acompaña la polémica. Cuentan que la tensa tarde vivida en el Real Palacio de Correos mientras se diseñaba el Gobierno tuvo que ver con que no lograba una cartera de su gusto ("Es falso absolutamente. Eso nunca ha ocurrido. Nada de eso ha ocurrido"). También, que es un halcón que se ha tenido que moderar para no complicar aún más la convivencia de PP y Cs en el Ejecutivo ("Es el personaje que se me ha construido y que no responde a la realidad. Cuando uno nunca ha sido radical, tampoco tiene necesidad de moderarse. Es el personaje que se me ha construido y que no responde a la realidad. Cuando uno nunca ha sido radical, tampoco tiene necesidad de moderarse). Y le persigue la hemeroteca.

"Quienes lo dicen, muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas, y mujeres fracasadas como personas que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y cómo hay que pensar", dijo sobre las feministas siendo alcalde de Alcorcón, durante una intervención en el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos. "Sobre esas cuestiones ha habido demasiada polémica, muchas veces artificial", contesta. "La gente que me conoce, cuando escuchaban las acusaciones de machismo, se llevaban las manos a la cabeza, porque es algo que no me define. Esas acusaciones no merece la pena reabrirlas", sigue. Y pide: "A las personas no se las puede juzgar por una frase, hay que juzgarlas por una trayectoria y una forma de ser".

"(El aborto) convierte el cuerpo de la mujer en una sala de ejecución de cientos de miles de niños y niñas indefensos, que son eliminados de forma violenta", opinó. "Soy absolutamente defensor del derecho a la vida", responde. "Por tanto, no estoy a favor del aborto".