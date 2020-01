El número de viviendas sociales públicas ocupadas baja un 75%

Casi seis meses después de su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sigue sin lograr reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los temas estrella de esa cita, sin embargo, ya están claros. Además de la financiación autonómica, que enfrenta a las dos Administraciones en los tribunales; o de la falta de fondos para atender a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región, la líder popular quiere pedirle al jefe del Gobierno que legisle para que sea posible desalojar a los okupas de una vivienda a las 12 o 24 horas de producirse su entrada.

"En la primera reunión que tenga con el presidente del Gobierno en la Moncloa, si tiene a bien recibirme, cuando ya haya recibido a [Quim] Torra y reciba a todos los presidentes autonómicos que le interesan más que la Comunidad de Madrid, es llevarle el tema de los menores no acompañaros, las inversiones, y la okupación", dijo ayer. "Le pediré que legislen ya, de una vez por todas, para que podamos desahuciar a los okupas en las primeras 12 o 24 horas, para expulsarles de las viviendas", añadió. "Y a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid les voy a pedir que agilicen esos desahucios también en el caso de la ocupación de viviendas públicas".

Según la Delegación de Gobierno en la Comunidad hay unas 4.200 viviendas ocupadas, de las cuales la mitad corresponderían a viviendas públicas de la Agencia de Vivienda Social (AVS, antiguo IVIMA), y el resto son viviendas libres ocupadas. El Gobierno denunció hace unas semanas ante la Fiscalía Superior de Madrid la ocupación de 59 residencias públicas. Y en octubre, el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de la capital formaron una mesa de trabajo para luchar conjuntamente contra el problema. Este es el resultado: desde entonces, el número de viviendas de la agencia social (AVS) asaltadas se ha reducido un 75% con respecto a 2018, según los datos proporcionados por el Gobierno regional.

Así, durante 2018 se asaltaron 79 viviendas de la AVS (una media de 6,5 al mes). Hasta septiembre de 2019 se asaltaron 47 (una media de 5 al mes). Y desde octubre, cuando se creó el organismo de coordinación, se han asaltado 8 viviendas, una media de 1,6 al mes.

¿Cuál ha sido el cambio? Se ha establecido un protocolo de actuación para que los policías locales reaccionen cuando encuentran indicios de que vaya a producirse una ocupación, o de que ésta haya ocurrido solo hace unas pocas horas, según explica un portavoz de la consejería de Vivienda, que dirige David Pérez. También se ha impulsado un programa piloto, por ejemplo en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, donde se ha permitido a la policía local acceder a los espacios comunes de las viviendas de la agencia de vivienda social, mejorando así su seguridad.

Los resultados no se miden solo en estadísticas de pisos no ocupados, si no también en el balance de los disponibles.

El lunes, el Ayuntamiento de Madrid anunció la recuperación de 163 pisos en alquiler para sacar la primera oferta de vivienda de 2020. Esas residencias han pasado a estar disponibles, según el consistorio, tras una intensa labor de recuperación de pisos vacíos u ocupados de forma irregular.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram