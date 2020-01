El plan de acción climática del Govern solo tendrá compromisos voluntarios

Tras la declaración de emergencia climática del Ayuntamiento de Barcelona, este viernes será la Generalitat quien convoca a asociaciones, patronales, sectores económicos y administraciones para definir su hoja de ruta contra el Cambio Climático. Si la declaración del Ayuntamiento se celebró en el Saló de Cent, el Govern ha apostado por el Teatre Nacional para celebrar su primera Cumbre catalana de Acción Climática, a la que está previsto que acudan un millar de personas en un acto que presidirá Quim Torra.

De la cumbre saldrán "un documento de compromisos", que serán voluntarios, y está por ver si se les asignarán objetivos concretos y cifras. La idea es que los participantes se adhieran a estos compromisos y crear comisiones de seguimiento con presidentes "independientes de perfiles representativos".

"No es solo un espacio de lucimiento de lo que hace el Gobierno, sino de un compromiso de todo el mundo", afirmó el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, el pasado martes durante un encuentro con periodistas. Calvet se mostró convencido de que las empresas e instituciones se adherirán voluntariamente a los compromisos que salgan de la cumbre, que llega siete meses después de la declaración de emergencia climática por parte de la Generalitat. Una declaración que se realizó sin medidas concretas para abordarla y sin asignarle un presupuesto.

Durante estos meses, se han realizado sesiones participativas, explicó Calvet, en las que han participado casi 200 entidades y organizaciones: representantes de ayuntamientos, del puerto y el aeropuerto, del sector de la movilidad, industria, sector primario, industria, la automoción o el sector financiero. "Queremos que sea un acto notarial, habrá un seguimiento respecto a los compromisos para que tenga efecto de mancha de aceite", afirmó. En la jornada de este viernes habrá tres mesas de diálogo: una con las administraciones locales; otra con Agbar, Seat, el despacho de arquitectos Batlle i Roig, la Universidad Autónoma y el Cercle Financer; y una tercera con Bodegas Torres, Bon Preu, representantes del sector turístico, y el puerto de Barcelona.

Los movimientos por el clima (Fridays For Future, Movimiento por la Justicia Climática, Rebelión o extinción, Families for future o Climacció) han denunciado que no han sido invitados a participar en la jornada y que se manifestarán en la calle.