Almeida se presenta como un opositor a Pedro Sánchez

El alcalde de Madrid ha elevado este lunes el tono de sus críticas a la izquierda y al Gobierno de España. José Luis Martínez Almeida ha propuesto las políticas de centro derecha de la capital como una alternativa a la administración "radical" de Pedro Sánchez. En la línea de otros políticos como Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, que desde la política madrileña se presentaban como la resistencia al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Almeida atacó una y otra vez a la coalición de PSOE y Unidas Podemos, un gobierno "que no se merece España".

En el desayuno informativo Forum Europa, el alcalde insistió en presentarse como un feroz crítico de los planes de la Moncloa. Almeida ni siquiera se refirió a la oposición en la Ayuntamiento. Deslizó críticas y reproches a su antecesora en el cargo, Manuela Carmena, pero no dedicó ni una palabra a los actuales políticos con los que comparte pleno. El alcalde así trata de abrirse hueco en la política nacional, algo que consiguió el miércoles pasado con éxito Isabel Díaz Ayuso, que acaparó lo titulares el día de la investidura de Sánchez al hablar de la Comunidad como "una trinchera" frente a Sánchez.

Ante el líder del PP, Pablo Casado, y la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que le escuchaban en primera fila, Almeida dejó claro que él también tiene altura de miras, ambición. No va a dedicar estos años solo a hablar de la ciudad que gobierna. "Madrid se ha consolidado como la mejor referencia de lo que debe ser la diversidad constitucional desde un marco común que nos cobija y nos ayuda convivir todos juntos", dijo, a diferencia, según él, de lo que hace el Gobierno central.

El alcalde le habló de tú a tú al presidente, aunque este no le responda. Almeida ha criticado a Sánchez por no contestar a la carta que le envió hace meses: "No he tenido ningún tipo de contestación". Sin embargo, él cree que hay temas importantes y urgentes a tratar y por ahora no se está haciendo. A su entender, las políticas "exitosas" de Madrid deberían replicarse en el resto de España. "Solo en Madrid el 50% de los niños está escolarizado en la concertada. Tenemos la segunda sanidad después de Estocolmo. ¿Por qué queréis imponernos recetas fracasadas y trasnochadas?", se preguntó el alcalde, en una especie de diálogo imaginario con Sánchez.

Almeida fue presentado en el desayuno por Casado, quien recordó la llamada en la que le propuso presentarse a candidato a la Alcaldía de Madrid. Casado dijo que en aquel momento mucha gente pensó que se estaba equivocando, pero ahora cree que el tiempo ha acabado dándole la razón. El jefe de los populares se refirió de inmediato a la noticia del día, la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. "La ministra número 23", ironizó. Según él, se trata de uno de los nombramientos más equivocados: "¿Qué dirían de nosotros si hubiéramos promovido a [Alberto] Ruiz-Gallardón como fiscal general? Perder el pudor a la hora de nombrar es algo que ataca la separación de poderes".

