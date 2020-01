Torra convoca una reunión extraordinaria del Govern en respuesta a su inhabilitación

El Ejecutivo catalán ha reaccionado a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de destituir como diputado del Parlament al presidente de la Generalitat, Quim Torra, convocando una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo para este viernes a las 8 de la tarde. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), por su parte, ha convocado una concentración en la plaza de Sant Jaume de Barcelona en apoyo a Torra.



El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido uno de los primeros en criticar la decisión de la autoridad electoral. Desde Waterloo, el expresidente Carles Puigdemont ha comparado la resolución con la intervención del autogobierno que hizo Mariano Rajoy en 2017. "Es como el 155, pero sin pasar por el Senado", ha escrito en Twitter. "Los dos últimos presidentes de Cataluña han sido cesados por España, no por el Parlament. Es indignante y vergonzoso. Se han acostumbrado a decidir quién tiene que ser presidente y quién no. Basta", ha escrito Puigdemont en la red social.

Acaben d'inhabilitar el president @QuimTorraiPla. Indignant, vergonyós. Els dos darrers presidents de Catalunya han estat cessats per Espanya, no pel Parlament. S'han acostumat a decidir qui ha de ser president i qui no. Prou. És com el 155, però sense passar pel Senat. — Carles Puigdemont (@KRLS) January 3, 2020

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador de ERC, Pere Aragonès, también ha apoyado a Torra en las redes sociales. "Estamos contigo presidente, siempre. Todo el apoyo para hacer frente a esta aberrante decisión de la JEC", ha escrito en Twitter. A declaraciones de este diario, el expresidente del Parlament Ernest Benach ha calificado de "aberración jurídica" la decisión de la autoridad electoral. "Al presidente de la Generalitat solo le puede destituir el Parlament, no un tribunal administrativo", ha asegurado.



Varios diputados tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya también han salido a defender a Torra. "La JEC no puede atacar la soberanía de Cataluña de esta manera. Todo el apoyo, president", ha escrito también en Twitter la diputada republicana Rut Ribas. "No les gusta ni Puigdemont, ni Torra, ni Jordi Sànchez, ni Jordi Turull, ni Junts per Catalunya. No les gusta Cataluña. Pues que lo sepan: persistiremos", ha escrito el portavoz adjunto de esa formación, Eduard Pujol. También el actual jefe de filas de ERC en el Ayuntamiento, Ernest Maragall, ha escrito en Twitter: "La “Justicia” rancia y represora, nostálgica de otros tiempos y formas, ha decidido hacer política directa contra las instituciones catalanas. Nos encontrarán firmes defendiéndolas democráticamente. El MHP de la Generalitat lo escogemos los catalanes y catalanas".

Desde Catalunya en Comú Podem, la presidenta del grupo en el Parlament, Jessica Albiach, ha asegurado que la JEC se "extralimita". Para la diputada, tras la decisión está la idea de "dinamitar y hacer saltar por los aires cualquier alternativa de Gobierno que apueste por el diálogo y la desjudicialización".