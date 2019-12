JxCat dice que el Govern no se siente obligado a cumplir el acuerdo del PSOE con ERC

Junts per Catalunya ha criticado este martes tanto el pacto de Gobierno cerrado entre socialistas y Unidas Podemos y como el acuerdo que facilitaría la abstención de Esquerra Republicana (gracias a la puesta en marcha de una mesa de negociación sobre Cataluña entre el ambos Ejecutivos). La diputada en el Congreso Laura Borràs ha querido mostrar “prudencia” respecto a los detalles de ese foro de diálogo, pero lo ha calificado de una “cita a ciegas” y ha lamentado que su formación no conozca los detalles. Por ello ha asegurado que “no compromete” a la totalidad del Govern, formado por republicanos y neoconvergentes.

“Una mesa en la que no ha participado una parte del Govern no nos interpela. Siempre hemos dicho que en la solución tienen que estar todos los actores. ¿Se imaginan si esto hubiera sido al revés, que Junts per Catalunya hubiera llegado a un acuerdo sin contar con sus socios?”, se ha preguntado Borràs, que ha comparecido de urgencia junto a la plana mayor de los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya tanto en el Parlament como en el Congreso.

Preguntada sobre la diferencia del instrumento de negociación que han acordado republicanos y socialistas y los continuos llamamientos de Junts per Catalunya y del propio presidente Quim Torra para un diálogo, Borràs ha defendido que el propio 'president' ha pedido abrir las conversaciones pero “Pedro Sánchez no le coge el teléfono”. Los neoconvergentes hicieron llegar una propuesta de diálogo que incluía la existencia de un mediador internacional y que tuviera a Carles Puigdemont y los otros políticos huidos de la justicia española como interlocutores.

Para la formación secesionista, la decisión de Esquerra de llegar a este acuerdo divide la unidad de acción del independentismo en Madrid. “Los acuerdos en solitario nos hacen perder la oportunidad de mantener la hoja de ruta que nos llevó a celebrar el 1-O”, ha criticado Borràs. El pasado lunes, la portavoz de Esquerra Marta Vilalta aseguró que el foro de diálogo era un “instrumento de país”, “una oportunidad que el independentismo no podía perder”. Borràs ha querido mostrar las contradiciones de Esquerra, que cree que con su abstención igualmente apoya a un acuerdo de Gobierno PSOE-UnP que "aboga por una España fuerte y cohesionada". "Esto no deja espacio para el ejercicio de la autodeterminación", ha asegurado.

Borràs ha dicho que solo conocía los detalles que han trascendido por la prensa de ambos acuerdos y no descartó consecuencias el Govern si consideraba que tras publicarse todo el texto (que se someterá a votación del consejo nacional de los republicanos el próximo día 2 de enero) se consideraba lesivo a los intereses de su formación. Con todo, ha declinado especificar si el presidente Quim Torra descarta asistir a esa eventual mesa de negociación.

Aunque hubo un esfuerzo claro de no cargar las tintas contra los republicanos, en muchos momentos las palabras de Borràs sonaron a reproche. Incluso ha asegurado que la formación liderada por Oriol Junqueras podría haber actuado con deslealtad. "No parece una muestra de respeto ni de lealtad con el presidente Torra", ha dicho. También ha recordado que un acuerdo de ese calado no podría pasar el filtro del Parlament, pues no había una mayoría independentista que avalara esa mesa de diálogo.

Críticas de la ANC

Las críticas a la posición de Esquerra también han llegado por parte de la Assemblea Nacional Catalana, la organización independentista que organiza las multitudinarias manifestaciones de la Diada. La entidad ha apelado "a la reflexión de las bases" de ERC para evitar el acuerdo con el PSOE, según ha defendido en una rueda de prensa su presidenta, Elisenda Paluzie.

Según la líder de la ANC, el acuerdo "pone en riesgo la unidad del independentismo". La organización considera que la negociación debilita el discurso internacional del secesionismo, porque "denunciamos y a la vez negociamos con aquellos de los que decimos que están vulnerando tus derechos". Además, ha afirmado que se da una imagen de resolución del conflicto catalán de puertas afuera.