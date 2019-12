Torra contesta al Rey que es “España quien preocupa porque vulnera los derechos humanos”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha contestado esta mañana al Rey, en el acto de homenaje por el 86 aniversario de la muerte del presidente republicano Frances Macià, que Cataluña no es una "seria preocupación", tal como manifestó del Rey en su discurso de Navidad. "Sí que lo es España, un Estado en Europa que vulnera los derecho humanos". Torra ha añadido que el Estado niega el derecho a los catalanes a ejercer el derecho de autodeterminación y que incumple las sentencias de los tribunales europeos. "Nosotros tenemos un mandato, que es avanzar en el proceso hacia la independencia tal como Macià nos enseñó, avanzar en la libertad hasta conseguir la plena soberanía del país".

Y en parecidos términos se ha expresado, poco después, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, tras depositar una corona de flores en la tumba de Macià: "Cataluña no es un problema. Sí lo es un Estado que no sepa dar una respuesta política y democrática. Es preocupante que vea a Cataluña como una preocupación". Torrent considera que es el Estado el que no sabe dar otra respuesta que no sea "represión, prisión y exilio". Para el presidente del Parlamento, Macià ejemplifica el espíritu de la libertad y el diálogo que es lo que considera que se debería aplicar ahora: "Es diálogo lo que pedimos, es el tercer año con presos y con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que se han vulnerado los derechos fundamentales de Oriol Junqueras. Por eso exigimos la nulidad del proceso y la libertad de los presos y los exiliados. Es imperativo que se haga justicia". En una alusión implícita al proceso de negociación abiero entre el PSOE y ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez, Torrent ha insistido en que se tiene que buscar una solución en el marco de la política y que "España se encamine a una solución que pasa por escuchar a las urnas".

La tumba de Francesc Macià reúne cada año el día de Navidad a buena parte de los políticos del Govern encabezados por el president. Esta mañana el homenaje ha empezado a las nueve con la ofrenda floral que ha hecho el partido al que perteneció Macià, Esquerra Republicana, y diferentes entidades catalanas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Unas horas antes, y a través de las redes sociales, expresó su opinión el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, que comparó el mensaje de Navidad del Rey con un "mitin de Vox". Rufián ironizó sobre las palabras de Felipe VI: "Si no te gusta el discurso del Rey, pues no le votes más". En otro mensaje, el diputado añadió: "Felipe hablando de derechos y libertades y tú con miedo a tuitear".

También en torno al discurso del Rey, Ernest Maragall, presidente del grupo miunicipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, ha afirmado que "las reflexiones de Felipe VI no respetan a Cataluña". Maragall considera, además, que sus palabras no "añaden ninguna vía de compromiso con una solución de diálogo y respeto institucional".