El juez destapa sobornos en efectivo al presidente de la Diputación de Lleida

Los Mossos d’Esquadra destacan en su informe la “fuerte vinculación personal y política” entre Joan Reñé y Germà Gordó, uno de los principales implicados en el caso 3% y hombre de la máxima confianza del expresidente catalán Artur Mas. Reñé, que se autodefine como agricultor y militante sindical agrario, fue elegido en 1987 alcalde de Fondarella, en el Pla d’Urgell. En 2011 fue elegido presidente de la Diputación, cargo que abandonó apenas unos días después de ser detenido por los Mossos. “Había pedido que confiaran en mí, esta confianza no la he tenido, me ha dolido y lo considero una deslealtad”, lamentó entonces Reñé.