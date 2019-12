Toledo será el basurero de “emergencia” durante tres meses de Madrid

La guerra de las basuras tiene un nuevo actor que puede desencallar un problema que no ha conseguido solucionar la Comunidad de Madrid: Castilla-La Mancha. El vertedero de la Mancomunidad del Este, situado en Alcalá de Henares, lleva varios meses estirándose como un chicle. Pero el tiempo se agota y las montañas de residuos de los 31 municipios del este de la región son finitas. Ante la negativa -por ahora- del Ayuntamiento de Madrid a aceptar de manera transitoria la basura del vertedero de Alcalá y la incapacidad del gobierno regional de asumir su parte de responsabilidad, el presidente de la Mancomunidad, Javier Rodríguez Palacios, ha dado un paso más y ha anunciado que se ha visto obligado a buscar una solución sobre la bocina. “He tenido una conversación con Emiliano García-Page [presidente de la Comunidad de Castilla la Mancha] este fin de semana y está dispuesto a que llevemos nuestra basura a Toledo durante tres meses como algo excepcional”, ha dicho el alcalde socialista y presidente de la mancomunidad.

La situación es surrealista, cuanto menos. La Comunidad se niega a tomar partido amparándose en que actúa de árbitro y que corresponde a las mancomunidades buscar las soluciones oportunas. Dentro del Ayuntamiento la guerra es otra. El PP ya anunció que estaba dispuesto a acoger la basura pero Ciudadanos, su socio de Gobierno, se mantiene firme en su posición: “La basura no puede acabar viviendo a Madrid. La Mancomunidad y los municipios -que en su conjunto representan a más de 700.000 habitantes- tienen que buscar una alternativa que no sea siempre traerla a Madrid y que el Ayuntamiento le tenga que salvar la papeleta. Alcalá de Henares sabía que esto iba a pasar hace cuatro años y no ha hecho nada”. De esta manera, el partido de Begoña Villacís mantiene la promesa que le hizo a los vecinos durante la campaña, ya que estos se niegan a recibir esa basura y han anunciado que irán a los tribunales si hace falta.

Rodríguez Palacios, harto de le que digan que no ha hecho nada, ha buscado sin embargo una solución que sabe que no agrada al gobierno regional. Si no hay alternativa, ha dicho, la alerta sanitaria saltará por los aires en plenas navidades: el 27 de diciembre, cuando la basura dejará de entrar en el vertedero de Alcalá de Henares. Previamente se ha reunido en varias ocasiones con un equipo del ayuntamiento madrileño y con técnicos de la comunidad para evaluar si la solución que proponían era factible. Todo parecía indicar que la basura acabaría en Valdemingómez, pero la división interna en el Consistorio por este tema mantiene la situación en punto muerto.

Durante el último mes, se han estado rellenando huecos del vertedero de Alcalá de Henares y compactando, es decir, se ha ido sellando con tierra fértil, según contó hace un mes Rodríguez Palacios, que explicó que la operación de clausurado es una preparación para poder hacer el sellado definitivo y dejar la instalación para el programa de vigilancia ambiental que exige la normativa europea y que durará 30 años.

El vertedero de Loeches, destino final de esos residuos, sigue, a marchas forzadas, en plena construcción. Pero hasta mediados de 2020 no estará listo. Y hasta que puedan abrirse esas puertas, los ojos del presidente de la Mancomunidad del Este siguen apuntando hacia Madrid capital, pese a la oposición del Consistorio que espera cambie en el último segundo.

La idea es que una especie de recinto de hormigón sellado, que ya está construido, sirva para que varios operarios separen la basura para, posteriormente, trasladarla a Valdemingómez, ya que esa es una de las principales trabas que se le ponía a Alcalá: su basura sin separar.

Si esa basura finalmente no viaja al sur de Madrid, lo hará de la misma manera a 100 kilómetros de la capital, donde recibirán los residuos en las mismas condiciones: tratada previamente. Esta opción, más cara, es la única que puede desencallar el problema por ahora. Todo sigue igual, pero algo ha cambiado. Castilla la Mancha ha entrado en juego.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram