Los posconvergentes aprueban integrarse en el nuevo partido de Puigdemont

El desmantelamiento de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en 2016 abrió un complejo proceso de refundación que no ha llegado a su fin. De CDC surgieron el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) o la Crida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pero también su coalición electoral Junts per Catalunya. El mapa posconvergente experimentará ahora una nueva mutación: el PDeCAT ha propuesto formalmente este sábado convertir a Junts per Catalunya en un nuevo partido. El amplio apoyo a esta decisión confirma también el dominio que ejerce "el liderazgo moral e indiscutible de Puigdemont", ha dicho el presidente del PDeCAT, David Bonvehí.

El consejo nacional del PDeCAT –un órgano formado por la ejecutiva, por sus responsables económicos, sus cargos electos y representantes de la asamblea nacional– ha dado luz verde al nuevo partido, en una reunión celebrada en Barcelona con un 85,8% de los votos de sus miembros a favor, el 13,2% en blanco y solo 2 votos en contra –de un total de 212 participantes. La decisión supone diluir todavía más las siglas del PDeCAT y jibarizar a los críticos que habían advertido del riesgo de depender de la estrategia más radical de Puigdemont y de que los designios de la formación se decidan desde Bélgica –país en el que el expresident reside para evitar ser juzgado en España por organizar el 1-O y por la declaración unilateral de independencia de 2017–. Marta Pascal, senadora y excoordinadora del PDeCAT, principal voz díscola del partido, participó en las deliberaciones del consejo nacional pero optó por abandonar el pleno antes de su finalización.

Uno de los puntos aprobados por el PDeCAT defiende que la formación no debe desaparecer, aunque sí debe apostar "por un partido fuerte [Junts per Catalunya], con una sola estructura, una sola dirección y una sola marca electoral". Bonvehí ha subrayado que en los próximos meses deberá establecerse la fórmula para "transitar hacia Junts per Catalunya".

El PDeCAT ha confirmado también que el objetivo del nuevo partido debe ser alcanzar "la independencia efectiva" de Cataluña. Bonvehí también ha reiterado que continúan siendo contrarios a dar su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Bonvehí ha denunciado que "la represión contra los presos y los exiliados" demuestran que España parece no respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.