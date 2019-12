Los posconvergentes apuestan por integrarse en un nuevo partido liderado por Puigdemont

El PDeCAT, el partido heredero de CDC, aprobará con toda probabilidad este sábado integrarse en un nuevo partido, Junts per Catalunya. Lo que ha sido hasta hoy una coalición electoral del PDeCAT con independientes y con otras fuerzas políticas como La Crida, deberá formalizarse como un nuevo partido bajo el liderazgo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciado este viernes en Barcelona los principales resultados del proceso participativo que la formación ha organizado en los últimos meses entre sus asociados. Estos resultados han obtenido unos amplios consensos que serán votados en el Consejo Nacional que el PDeCAT celebrará este fin de semana. “Estamos determinados a transitar, a acabar en Junts per Catalunya. Pedimos empoderamiento para una crear un gran partido que se llama Junts per Catalunya, para estar al frente de él y en el núcleo de futuro”, ha afirmado Bonvehí. “El mandato de los asociados es que haya un solo partido y una sola estructura, aunque esto no depende de nosotros”, ha añadido el presidente del PDeCAT.

Bonvehí ha concedido que existe un debate en el PDeCAT y entre las diferentes fuerzas que conforman Junts per Catalunya para determinar si el nuevo partido debe establecerse sobre la red que tiene el partido en el territorio catalán –la estructura heredada de CDC– o debe apostarse por una de nueva. “Somos el partido más generoso que ha habido en Cataluña en mucho tiempo”, ha comentado Bonvehí, que se ha resistido a hablar de una posible disolución del PDeCAT.

Otras resoluciones que el PDeCAT debe aprobar mañana es ungir a Puigdemont como líder de la nueva fuerza y establecer como objetivo “el trabajo para hacer efectiva la independencia de Cataluña”. “Las fórmulas para llegar a la independencia son diversas”, ha apuntado Bonvehí: “No descartamos ninguna. Ni la vía europea, ni la de acuerdo [con el Gobierno] ni la de la soberanía del parlamento catalán”.

Otra prioridad del PDeCAT es marcar un perfil ideológico propio más allá de la cuestión nacional y que le diferencie de ERC. El partido no ha precisado los plazos temporales ni cómo piensa desarrollar este debate ideológico ante la posibilidad de que en los próximos meses se celebren unas nuevas elecciones autonómicas.