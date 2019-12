Héroes y villanos en la gran feria del cómic de Madrid

Los superhéroes del cómic y el cine desembarcan este fin de semana en el pabellón 12 de Ifema de Madrid en la cuarta edición de Héroes Cómic Con, el gran evento anual de las historietas en Madrid. En 2018, 40.000 personas se acercaron al recinto ferial de la capital para disfrutar de la experiencia.

El evento reúne a expositores de merchandising de todo tipo para seriéfilos, fans de los cómics y gamers, conferencias y mesas redondas sobre series y tebeos, tráilers exclusivos de nuevas ficciones televisivas y una serie de actividades centradas en el cosplay (la confección y el modelaje de disfraces de personajes de ficción) y en los invitados especiales de esta edición.

Entre ellos destacan grandes autores, dibujantes y editores de superhéroes, como Paul Pope (ganador de tres premios Eisner, los oscar del cómic), Jill Thompson (dibujante de Wonder Woman y diversas obras del multipremiado Neil Gaiman) o Salva Espín (dibujante español para Marvel por cuyas manos han pasado El increíble Hulk, Spiderman, Lobezno, Capitán América, La Patrulla X y Deadpool). Los tres estarán disponibles para demostraciones de dibujo, firmas y fotos junto a Trevor Hairsine, autor de DCeased (número uno en ventas de DC en EE UU), Stefano Martino, dibujante de los cómics de Stranger Things, la editora de los tebeos de Star Wars Heather Antos y dos pesos pesados de las historietas españolas como Bartolomé Seguí y Esteban Maroto.

También se cuentan entre los invitados actores involucrados en grandes proyectos de cine y series, como Jack Dylan Grazer (uno de los niños de It que también aparece en Shazam!), el actor de Juego de Tronos Tom Hopper (parte del reparto, asimismo, de The Umbrella Academy y Terminator: Destino Oscuro) o Anya Chalotra y Freya Allen, actrices de The Witcher, el próximo gran estreno de Netflix. Otros intérpretes que acudirán a la cita son Ivana Baquero, Goya a la Mejor Actriz Revelación de 2007 por El laberinto del fauno y a la que se puede ver actualmente en la serie de misterio Alta Mar y Ross Marquand, un actor que ha pasado por Mad Men, The Walking Dead y las películas de Los Vengadores, además de haber puesto voz a personajes de videojuegos y series tan conocidas como Padre de familia y Robot Chicken. Twin Melody, las grandes estrellas españolas de la red social Tik Tok (10 millones de seguidores) darán un mini concierto exclusivo en directo durante la cita.

En la convención también se organizan varios talleres dedicados a diversas actividades, desde los efectos especiales hasta la robótica infantil, además de todo el proceso que entraña la elaboración de un cómic, así como un área dedicada a videojuegos y juegos de mesa y otra para niños con Lego y Nickelodeon, clases de cocina y de maquillaje y caracterización. Héroes Cómic Con acoge también una exposición dedicada a los 75 años de El Guerrero del Antifaz, un personaje icónico del tebeo español, con ilustraciones de Paco Roca, Joan Boix y Manuel Benet, entre otros. Grandes marcas como Netflix, Nintendo, El Corte Inglés o Sony contarán con puestos, y para comer se podrá elegir entre diversos foodtrucks aparcados en la misma convención.

El evento será también sede de una edición especial de cortos de animación del Madrid Sci-Fi Festival de ciencia ficción presentada por la actriz Patricia Peñalver (Águila Roja, Las chicas del cable). La entrada anticipada para Héroes Cómic Con, disponible ya solo el domingo, cuesta 12 euros para los adultos y 8 para niños entre cuatro y 16 años; los más pequeños entran gratis.

