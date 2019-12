El independentismo negocia la investidura pensando en las elecciones catalanas

Esquerra ya advirtió de que las negociaciones para cerrar la investidura de Pedro Sánchez no serán rápidas, extendiéndose más allá de Navidad. Unas conversaciones que plantean largas no solo porque las posiciones están alejadas (ERC quiere poner sobre la mesa de diálogo entre Gobiernos el derecho a la autodeterminación) sino porque los republicanos necesitan ganar tiempo de cara a hacer digerible para su electorado una abstención. En ERC no se olvidan que puede haber un adelanto electoral en Cataluña. En Junts per Catalunya tampoco y de ahí que en las Cortes se juega un poco del partido final.

Tanto ERC como Junts quieren el copyright de ser el partido del diálogo, un reclamo en el que Esquerra ha centrado sus esfuerzos. Del otro lado hay unos neoconvergentes que se debaten entre pedir polarizar más la sociedad para hacer que el independentismo avance (como ya lo hizo el presidente Quim Torra) o un ala que cree que hay que hacer valer los votos de sus ocho diputados en Madrid.

La decisión del PSOE de abrir contactos con los republicanos, de cara a lograr que sus 13 diputados se abstuvieran, dejó a los de la marca electoral del PDeCAT fuera de juego. La propuesta de Junts de abrirse a negociar si se aceptaba, entre otras cosas, al expresidente Carles Puigdemont (a la espera de que la justicia belga decida sobre su extradición) como interlocutor válido reabrió el juego, así se trate de algo poco asumible por el PSOE. De momento se salda con la reunión que tendrán hoy a las 11 de a mañana.

Fuentes de la dirección de Junts insisten en que ERC ha intentado convercerlos de abstenerse. Lo que buscan con ello, sospechan, es colectivizar el rechazo electoral de sus seguidores más radicales. “El PSOE pensaba que negociar solo con Esquerra le salía más barato. Ahora sabe que no hay solución que no pase por nosotros”, dicen esas voces.

El calendario también tiene fechas en rojo que marcarán las negociaciones. El próximo día 19, el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia sobre la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras. Un fallo que afectará la situación jurídica de Puigdemont. Y también la política. “Lo cambiaría todo”, aceptan desde su formación, donde no descartan que incluso pueda ser candidato a la Generalitat.

En Junts defienden que la victoria judicial de Puigdemont les permitiría subir los decibelios de sus peticiones y revalidaría su papel como interlocutor válido en la mesa de diálogo que Esquerra propone, limitándola eso sí solo a Gobiernos. Los republicanos entonces se encuentran en la tesitura de que una decisión judicial de ese talante les explote en plenas conversaciones y Junts pueda volver a utilizar en unas elecciones catalanas la idea de que han investido gratis a Sánchez. “En ERC miran por el retrovisor y nos ven a nosotros”, agregan en Junts.