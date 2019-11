Torra llama al secesionismo a contemplar “altos niveles de sacrificio”

El sociólogo norteamericano Paul Engler es experto en movimientos no violentos. Él y su hermano son los autores de Manual de desobediència civil (Saldonar Edicions, 528 páginas), que lleva unas semanas en la lista de los libros más vendidos en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recomendado la obra este jueves, a través de Twitter. “Unas reflexiones que todo el independentismo tendría que escuchar atentamente", ha escrito Torra, adjuntando a continuación el enlace de la entrevista, cuyo titular es: ‘Si los catalanes queréis ganar tenéis que polarizar más, escalar mucho más y aceptar altos niveles de sacrificio”.

El president se refiere a una entrevista hecha por el digital Vilaweb a Engler. El libro, según la reseña de su editorial, “analiza el arte que se esconde detrás de la explosión de este tipo de protestas y examina los principios básicos que se han utilizado para provocar o guiar los momentos transformadores”. Engler también es el fundador de Momentum Training, un curso para activistas interesados en conocer las técnicas de la protesta no violenta.

El autor aboga por "los sacrificios" y advierte de que “habrá más represión”. “Los primeros cristianos decían que la semilla de la iglesia era la sangre de los mártires. Morir como un mártir es inherente a los movimientos ganadores. No se quiere que ocurra pero es inevitable una vez aumente la presión”, dice Engler.

Otro de los asuntos centrales, explica, es la polarización. “Hay que hacer que la gente que es neutral pase a ser pasivamente favorable y después activamente favorable. Hasta el punto de salir a la calle. Y sabiendo que pasará lo contrario: alguna gente se hará mucho más contraria a la causa. Eso es la polarización", expone Engler. Y añade: "He hablado con dirigentes independentistas y me dicen que después de la sentencia [del procés] y del Tsunami Democràtic mucha gente ha dado el paso de apoyar la causa. La polarización les ha movido a dar el paso. A los políticos todo eso no les gusta, porque funcionan a partir de la unidad y el consenso. Justamente lo contrario de la polarización”.

Engler ha sido entrevistado en un par de programas de la televisión pública catalana y también hay reseñas de su libro en varias publicaciones digitales en Cataluña. De hecho, en Vilaweb, el sociólogo se muestra sorprendido por su éxito. “El president Quim Torra comenta mi libro y anima a leerlo. Para mí todo es increíble”, dice.

No es la primera vez que Torra, que siempre subraya el "carácter pacífico" del movimiento secesionista, hace referencia a la necesidad de sacrificios para alcanzar la independencia. En diciembre del año pasado puso como ejemplo para los independentistas catalanes a Eslovenia, que se separó de Yugoslavia en 1991 tras una guerra en la que murieron decenas de personas. “Ya no hay marcha atrás y estamos dispuestos a todo para vivir libres. Hagamos como ellos”, dijo Torra entonces. También han hablado de sacrificios necesarios otros líderes independentistas, como el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o el exconsejero de Salud Toni Comín, que está a la espera de que la justicia belga —el país en el que permanece fugado desde hace dos años— decida sobre su extradición. Comín dijo en una entrevista en El Periódico de Catalunya que no habrá independencia sin sacrificios como perder el empleo o bajar el nivel de vida.