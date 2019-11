ERC se resiste a descartar el referéndum unilateral

Esquerra Republicana celebrará este 21 de diciembre la segunda parte de su congreso, en el que se aprobará la ponencia política diseñada por la nueva cúpula, elegida el pasado septiembre. El borrador, que está abierto a enmiendas de la militancia, establece que el objetivo de la formación independentista es lograr pactar un referéndum con el Gobierno central, aunque no descarta recurrir a convocarlo unilateralmente.

“No podemos descartar nunca la vía de volver a hacer un referéndum independientemente de la existencia de un acuerdo con el Estado”, dice el texto. Los republicanos creen que si se trabaja para “ generar las condiciones para hacerlo posible” pero pese a ello no hay una respuesta en el Gobierno “es posible que consigamos unos apoyos, unas mayorías y una fuerza interna y externa que nos permitan convocarlo”, advierte el borrador, llamado Fortalecernos para volver, para ganar.

Se trata, sin embargo, de una opción extrema. Antes de este tercer paso, la dirección que encabezan el coordinador nacional Pere Aragonès y la adjunta a la secretaría general, Marta Vilalta, privilegian lograr el referéndum por la vía pactada con el Estado. “Nunca dejaremos de alzar la bandera del diálogo y la negociación”, dice el texto, que sin embargo considera que esta camino choca contra “el muro” de las negativas del Gobierno a sentarse a dialogar.

De ahí que los republicanos plantean una segunda vía: forzar una convocatoria. La idea es combinar “la movilización constante con acciones de desobediencia civil”; los avales internacionales; los buenos resultados electorales y unas “instituciones catalanas fuertes” para que el Gobierno se avenga a celebrar la votación sobre la independencia.

La nueva ponencia, que está disponible desde ayer en la web del partido, no se refiere en ningún momento a la declaración unilateral de independencia como método para conseguir el objetivo político de la formación que preside Oriol Junqueras (en prisión por un delito de sedición). Esto contrasta con lo votado en la conferencia política de julio de 2018, cuando la dirección se vio forzada a incluir esa posibilidad ante la presión de un grupo de militantes críticos con la línea oficial de ERC. El texto aprobado entonces no descartaba “ninguna vía pacífica” para lograr la secesión, incluida otra nueva declaración unilateral de independencia si no había posibilidad de celebrar un referéndum.

En septiembre pasado, los militantes republicanos votaron una nueva dirección, en lo que fue la primera fase del congreso. A esas elecciones internas solo se presentó una lista, liderada por Junqueras y Marta Rovira —que ya estaba huida de la justicia española en Suiza— pero que dejaba todo el poder ejecutivo a Aragonès y Vilalta. Esta lista recibió el apoyo del 90% de los militantes que participaron.

La segunda fase, pasar las ponencias políticas y organizativas por el cedazo de la militancia, será el primer examen público de la estrategia de la nueva dirección del partido. Pese al gran apoyo, algunas voces críticas habían pedido, por ejemplo, una votación interna sobre cuál debería ser el voto en el debate de investidura. Eso nunca ocurrió. Con todo, la cabeza visible de esos críticos fracasó en su intento de conseguir una silla en el consejo nacional, lo cual demuestra que su peso en el partido era limitado.