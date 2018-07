Esquerra advierte a Pedro Sánchez que no renunciará a la independencia ni al 1-0

El vicepresidente de la Generalitat y adjunto a la presidencia de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha reclamado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que no ponga condiciones al diálogo con el Gobierno catalán y que se muestre abierto a negociar con Quim Torra sobre la celebración de un referéndum pactado y sobre el derecho a la autoderminación en la reunión que mantendrán el próximo 9 de julio.

"El diálogo ha de ser sobre todo, especialmente sobre el 1 de octubre, la autodeterminación y la soberanía", ha dicho Aragonès en la clausura de la conferencia nacional de ERC, que ha aprobado la ponencia política por 511 votos a favor, 19 en blanco y 6 en contra.

El texto diseña la estrategia política del partido republicano y constata que no descarta "ninguna vía pacífica y pacífica" para lograr la secesión, lo que deja abierta la puerta a la unilateralidad. El borrador que se distribuyó a la militancia para el debate descartaba ese camino para lograr la independencia para no reincidir en la estrategia del pasado otoño que provocó el encarcelamiento o la huida de todos los líderes del procés tras la declaración de independencia del 27 de octubre del año pasado. Sin embargo, las peticiones de las bases han obligado a reescribir el texto.

"Nadie puede hablar de diálogo pidiendo que olvidemos el 1 de octubre, porque ni poidemos ni queremos olvidarlo", ha añadido Aragonès. "Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y lo hacemos sin condiciones previas, pero sin renuncias, porque nosotros no pedimos que ellos renuncien a su proyecto", ha añadido el vicepresidente de la Generalitat.

De esta manera rebatíla petición que hizo esta semana Pedro Sánchez a Torra para que olvidara el derecho de autodeterminación, un escenario que Aragonès ha descartado de manera taxativa. "En las reuniones entre instituciones que vamos a celebrar estas semana llevarenos la autodeterminación", ha dicho el vicepresidente catalán.

Antes de que hablara Aragonès también ha tomado la palabra el presidente del Parlament y dirigente de Esquerra Republicana, Roger Torrent, que ha vuelto a lanzar un mensaje al resto de formaciones indepoendentistas, a las que les ha reclamado que se acabe la gesticulación política. La prioridad, ha dicho Torrent, no son esas actuaciones de cara a la galería, sino lograr el apoyo de más catalanes a favor de la secesión.

"Que nadie nos pida gestos simbólicos si no van acompañados de la voluntad de hacerlos efectivos y para ir hasta el final", ha dicho Torrent. "No queremos ser los mas independendistas, no lo necesitamos, queremos ser los que hacen más independnentistas, que no es lo mismo", ha añadido Torrent.

"Noinos hace falta que nos digan que somos los más republicanos, nosotros lo que queremos es construir la reública. Y la republica no se construye con gesticulaciones simbólicas, sino construyendo una mayoría solida, permanente e inalterable", ha insistido Torrent. "No daremos ningún paso aunque nos quedemos descansados, que nos aleje del objetivo final", ha rematado Torrent.

Antes de realizar estas proclamas, Torrent ha querido matizar el mensaje que el sábado lanzó Oriol Junqueras con la carta que escribió desde la cárcel y que leyó el diputado en el Congreso Gabriel Rufián. “Ninguna, ninguna lección de patriotismo ni de dignidad”, escribió Junqueras, antes de apuntar que fue Esquerra el partido que “tuvo que cargar con todo el trabajo y la responsabilidad a la espalda en julio —de 2017— para salvar el 1 de octubre”, día de la celebración del referéndum.

El PDeCAT reaccionó de manera inmediata reclamado a Esquerra que no se atribuyera en solitario la celebración del referéndum que había suspendido el Tribunal Constitucional. "El 1 de octubre fue posible gracias a mucha gente, pero también a las mujeres y hombres de Esquerra. El 1 de octubre es de todos los catalanes, de todos los demócratas, pero también es nuestros y no estamos dispuestos a renunciar nunca", ha dicho Torrent