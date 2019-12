“Lo importante es investir a Pedro Sánchez para poder negociar”

Joan Tardà fue diputado y portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados de 2004 a 2019 y encarna el alma más progresista de esta formación. Alejado de la dirección desde su renuncia a continuar como parlamentario, fue el candidato para el Consell Nacional más votado en el último congreso de ERC, aunque todo apunta que no se incorporará a las negociaciones con el PSOE.

Pregunta. Los resultados de las últimas elecciones han situado a Esquerra como el partido fundamental para investir a Pedro Sánchez, aunque sea con una abstención y en segunda votación. ¿Habrá investidura?

Respuesta. Yo deseo un acuerdo con el PSOE, pero tienen que moverse. Iniciar el diálogo y reconocer el conflicto político como han hecho ya es una gran victoria. Todos hemos vivido en una anomalía, tanto el independentismo como el Gobierno español, pero ni ellos pueden negarse a hablar de autodeterminación ni nosotros a escuchar sus propuestas.

P. El PSOE excluye de cualquier negociación la autodeterminación y el referéndum de independencia, dos cuestiones que para Esquerra son fundamentales. ¿A qué están dispuestos a renunciar?

R. Lo importante es que haya investidura para seguir negociando el tiempo que haga falta. Nadie tiene que renunciar a nada. El diálogo se ha de producir desde el momento cero sin trampas, no ha de estar sujeto a condiciones. Es un conflicto entre demócratas y se ha de resolver democráticamente. Ellos vendrán con el catálogo de la Constitución y nosotros iremos con el de la independencia y la autodeterminación. Tenemos que escucharnos y darnos una oportunidad, lo que implica que acabe la judicialización y la represión. Este problema no se resuelve a base de palos y cárcel.

P. Tras la primera reunión, Esquerra insiste en el no a Pedro Sánchez. Si se mantiene puede fracasar la investidura y el pacto de gobierno del PSOE con Unidas Podemos y, con ello, la posible convocatoria de elecciones, con expectativas de victoria para la derecha y la ultraderecha.

R. Sería una enorme irresponsabilidad de Pedro Sánchez preferir nuevas elecciones por no ser capaz de sentarse, negociar y dialogar.

P. También podría decirse que sería una enorme irresponsabilidad de Esquerra hacer fracasar la investidura.

R. Esquerra no está cometiendo esa irresponsabilidad, pese a estar sufriendo tanto, con el presidente del partido en la cárcel, la secretaria general en el exilio y decenas de investigados por la justicia. Nosotros seguimos hablando de diálogo.

P. Parece que la negociación ha empezado con buen pie y existe un optimismo moderado. ¿Lo comparte?

R. Tiendo a ser optimista e insto al PSOE a tomarse la negociación muy seriamente. Nosotros venimos un poco quemados de la tremenda irresponsabilidad con la que Sánchez se comportó en la campaña electoral. Encaramos la negociación con responsabilidad y espero que la otra parte esté a la altura.

P. ¿Se ha de negociar en una mesa de partidos o en una mesa institucional?

R. Esquerra defiende una mesa de partidos, pero tendrá que haber también una mesa de instituciones y si es así, es razonable que esté Quim Torra.

P. ¿Entiende que en una parte de los españoles genere rechazo que Esquerra sea decisiva en la investidura del presidente?

R. La negociación es una oportunidad para Cataluña, pero también para España, porque la crisis política catalana se ha convertido en un problema de la democracia española. Saldremos adelante si gana la cultura del diálogo y no la del bloqueo. Hemos de ser capaces de construir una solución que inevitablemente pasará por las urnas.

P. ¿Y qué debería votarse, la independencia de Cataluña u otro Estatut de autonomía?

R. Nuestra propuesta de referéndum es muy golosa para los catalanes. Creo que la otra parte llevará una buena propuesta. Por eso, los sectores más reaccionarios españoles tienen miedo al diálogo, porque les obliga a plantear una propuesta atractiva y les genera contradicciones.

P. ¿Un pacto con el PSOE perjudicaría a Esquerra en las próximas elecciones catalanas?

R. Estoy convencido de que la sociedad catalana premiará al partido que abandere la negociación, sin renunciar a la movilización, y que sea percibido por los catalanes no independentistas como parte de la solución y capaz de pactar. Cataluña necesita cuanto antes mejor mayorías gubernamentales y/o parlamentarias más amplias. Con todos los partidos, independentistas o no, pero favorables a un referéndum, y que mantengan, a la vez, un diálogo franco y constructivo con los socialistas catalanes.

P. Parte del independentismo acusa a Esquerra y especialmente a usted de “traidores”. ¿Qué piensa?

R. Me importa poco. Esquerra es un partido republicano, de izquierdas e independentista. Aspiramos a la república porque es la opción que más beneficia a las clases populares. Uno no come de las banderas, sean monárquicas o lleven una estrella de cinco puntas, como la estelada.