Sin medidas concretas para atajar la emergencia de los solicitantes de asilo

De la reunión este viernes entre el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno central y las ONG no han salido medidas concretas para atajar la falta de recursos en la atención a solicitantes de asilo. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio, José Aniorte, ha explicado que en el encuentro se ha planteado "un gabinete de crisis urgente liderado por el Gobierno central". Sin fecha concreta aún: lo antes posible, según el edil, que ha mantenido el encuentro con el secretario general de Migraciones, Agustín Torres; la directora de servicios sociales e innovación social de la Consejería de la Comunidad de Madrid, Gema Gallardo, y las ong UNICEF, Save the Children, ACNUR y Aldeas Infantiles.

"Nosotros ya tenemos un comité de emergencia todos los días en nuestra Secretaría de Estado", ha afirmado por su parte Torres. "Cada día analizamos la situación y hablamos con el Ayuntamiento, con el Samur Social, con la Comunidad de Madrid, con la autoridad competente... para buscar soluciones inmediatas", ha añadido el Secretario de Migraciones.

La cita, a petición del Ayuntamiento de Madrid y anunciada hace una semana, tenía por objetivo buscar soluciones conjuntas a la falta de medios del Estado para acoger a los demandantes de asilo. En las últimas semanas, los casos de personas que esperan a diario frente a las puertas del Samur Social al caer la noche dependen de la solidaridad de los vecinos, párrocos y redes ciudadanas para no dormir en la calle.

Un niño sujeta una pancarta en la concentración de vecinos del lunes para pedir a los políticos que actúen ante la emergencia social. Andrea Comas

Durante el encuentro se ha abordado la situación de los siete espacios que el Ayuntamiento ofreció al Ministerio a principios de este mes para albergar a los refugiados: por ahora solo uno está operativo, en Cercedilla, y los demás no estarán listos en el corto plazo. "Lo que nos preocupa es encontrar espacios físicos hoy, no dentro de cuatro o cinco meses por eso estamos rechazando lugares de ubicación a medio plazo, necesitamos espacios con llave en mano", ha explicado Torres al respecto sin concretar si existen o no esos espacios para abrirlos de manera inmediata.

Este año han llegado a España unos 95.000 solicitantes de asilo, el doble que en 2018. La Secretaría de Estado de Migraciones asume que no tiene capacidad para dar un techo a todos los que lo necesitan. Tampoco el Ayuntamiento de Madrid, como ha explicado en varias ocasiones. Tal y como han demostrado este viernes, ninguna de las dos Administraciones tiene un plan a corto plazo. El resultado es una imagen que comienza a ser recurrente: familias con niños haciendo colas desde primera hora de la mañana frente a la verja de la sede central del Samur Social en el barrio de La Latina en busca de una cama para pasar la noche.

Este viernes, pasadas las 14.00 horas ya esperaban frente al Samur unas 20 personas y dos menores. El día anterior, varias familias fueron alojadas por los servicios municipales y los adultos fueron en su mayoría derivados a plazas de la Campaña del Frío -tradicionalmente para personas sin hogar, no específicamente refugiados- abiertas desde el pasado lunes. Este miércoles cuatro mujeres jóvenes pasaron la noche en casas de vecinos y otros siete en un hostal que pagó un particular. La parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías (Puente de Vallecas) sigue acogiendo a más de 30 personas que huyeron de la violencia de sus países en en búsqueda de protección.

Datos sesgados El Secretario de Migraciones, además, ha achacado el problema del colapso del sistema a la gran cantidad de personas que solicitan protección y que, sin embargo, no tienen el perfil para demandar asilo: "La estadística demuestra que el 95% de las solicitudes son denegadas porque no cumplen con los requisitos y eso está trasladando una presión tremenda al sistema nacional de acogida de solicitantes de asilo. Hablamos de migración económica porque es la motivación económica la que nos trasladan la mayoría de personas que llegan de latinoamérica", ha explicado Agustín Torres. La realidad es que el sistema español tiene una de las tasas más bajas de concesiones de asilo. En 2018 el porcentaje de personas que consiguieron protección internacional fue el 24%, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una tasa más baja, incluso, que la media europea, que alcanzó el 32%. La tasa de reconocimiento de 2019 aún no es pública. En cualquier caso, todo apunta a que el porcentaje de resoluciones favorables será aún más bajo, sobre todo, por el alto volumen de solicitudes de venezolanos que se están tramitando. Los ciudadanos de Venezuela, suponen un tercio de las más de 100.000 demandas de protección internacional recibidas este año y para aliviar el stock el Ministerio del Interior está priorizando estos expedientes. La mayoría de venezolanos, por norma general, no cumplen los requisitos para obtener el asilo, pero actualmente son los únicos ciudadanos que, una vez rechazada su demanda, cuentan automáticamente con permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias. Con información de María Martín.

