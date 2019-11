Así se está organizando la ayuda ciudadana ante la crisis de refugiados en Madrid

No solo solidaridad ciudadana

Este martes por la mañana un grupo de 16 refugiados se han acercado acompañados por el párroco de la iglesia San Carlos Borromeo, Javier Baeza, que les acoge desde hace unos cinco días a la Secretaría del Ministerio de Migraciones. Han ido a entregar un documento firmado que explica la situación que están pasando y en la que solicitan acceder al programa de acogida. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha recibido a Baeza para confirmarle que están haciendo todo lo que pueden. "Nos ha sorprendido que nos haya contado que el Ministerio ha hecho peticiones a diferentes administraciones públicas para que les cedan espacios para albergar a los refugiados y no han recibido respuesta alguna", explica el párroco.

A pesar de la buena disposición de la secretaria para reunirse con el párroco, Baeza cuenta que ha salido "con mal sabor de boca". Según los datos de Rumí, la mayor parte de las personas que piden asilo no son susceptibles de conseguirlo. "Desde mi ventanuco de Entrevías, no estoy de acuerdo. Confirmo que el 95% de los refugiados que conozco deberían facilitarles la protección internacional", comenta Baeza que se ha quedado preocupado con el discurso de la secretaria. Según ella, "el problema es que vienen muchos". En definitiva, Rumí ha confirmado lo que ONG, refugiados, voluntarios, trabajadores y políticos denuncian: el sistema está colapsado y las administraciones políticas, Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno no cooperan para solucionar el problema.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se ha unido a la denuncia este martes. La organización afirma que los datos arrojan cifras sin precedentes. En lo que va de año más de 93.000 personas solicitaron protección internacional en España, es decir cerca de 10.000 cada mes, de las cuales 41.510 lo hicieron en la Comunidad de Madrid, llegando la mayoría a través del aeropuerto de Madrid-Barajas. CEAR reclama un "plan integral de acción coordinado, con el fin de solucionar el colapso del sistema de protección internacional y dar respuestas adecuadas a las diferentes situaciones, resolviendo en especial la situación de calle que sufren en estos momentos cientos de personas".