Quim Torra ve insuficiente la mesa de diálogo que propone ERC para apoyar la investidura a Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera que la condición de ERC de constituir una mesa de negociación con el Estado español para dar su apoyo a Pedro Sánchez se queda corta. Para Torra no es suficiente que el simple anuncio y pide dotarla de contenido y continuidad. “¿Cuál es el contenido de la mesa? ¿Qué garantías tenemos de que podrá avanzar? ¿Habrá un relator? Porque necesitamos una figura independiente”, ha asegurado este jueves en una entrevista en RAC1.

Los republicanos consultarán a sus militantes el próximo lunes sobre si deben permitir la investidura de Sánchez. “¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”, es la pregunta que plantea la dirección del partido a sus bases. “No se puede votar que sí a Sánchez si no hay una mesa de negociación. Pero pienso que deberíamos ir más allá”, ha respondido Torra al ser preguntado qué votaría si fuera militante de ERC.

Igualmente, Torra se ha abierto a consultar a las bases del PDeCAT y la Crida Nacional per la República (los partidos que integran Junts per Catalunya) su posición en la investidura, aunque ha terciado que votaría no. “Porque estamos en la misma situación que hace cuatro meses”, ha justificado.

El presidente ha vuelto a quejarse por la falta de propuestas del Gobierno central para resolver el conflicto catalán. Si se celebrase dicha mesa de negociación, Torra ha defendido que volverán a plantear un referéndum de autodeterminación acordado como solución al problema. “El no a esta propuesta ya lo espero, pero también espero su propuesta, que siempre acaba en blanco”, ha lamentado.

No al adelanto electoral

Quim Torra también ha explicado que ayer se reunió con Carles Puigdemont en Waterloo para "definir la estrategia a seguir y poner contra las cuerdas al Estado español", ha apuntado. Con todo, ha negado que se plantee adelantar las elecciones en Cataluña. “Si de mí dependen, el 2020 no habrá elecciones”, ha subrayado. Además, también ha reiterado su negativa a presentarse como candidato en las próximas elecciones autonómicas, que deberían celebrarse en 2021.

El jefe del Ejecutivo también ha lamentado la falta de unidad de los partidos independentistas. "Las batallas partidistas han sido durísimas", ha dicho en referencia a las diferentes citas electorales donde JxCat y ERC se han presentado por separado. "Somos capaces de firmar declaraciones con grandes consensos, pero después no somos capaces de traducirlos en cosas concretas. Pienso que todo el mundo se está mirando demasiado de reojo", ha lamentado, al mismo tiempo que ha admitido ser "el primer decepcionado" por el hecho de que el independentismo no haya logrado dar una respuesta unitaria a la sentencia del procés.

Rechazo al desalojo

Por otra parte, Torra ha considerado que no se debería haber desalojado la acampada de plaza Universitat de Barcelona. “Yo estoy a favor de respetar el derecho a la protesta de la gente, sobre todo cuando protestan contra una sentencia injusta”. Torra ha indicado que fue “una decisión de la alcaldesa Ada Colau”. Además, ha negado que las protestas continuas estén afectando a la economía. “Una protesta no altera la economía. ¿Alteró la economía productiva la protesta de los taxistas o de los controladores en el aeropuesto?”, ha cuestionado.

Sobre la identificación del coche de su hija cuando se iba a producir un corte del AVE en Girona, Torra ha defendido su privacidad y pedido mantener a su familia lejos de la órbita pública: “La vida privada de mi familia la quiero mantener al margen, yo no les digo qué deben hacer, todos son mayores de edad. Yo estoy orgulloso de mi familia”.