Torra bendice una asamblea de cargos independentistas paralela al Parlament

Unos 2.000 concejales y diputados Junts per Catalunya, ERC y la CUP, se han adherido a la autodenominada Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, que se ha constituido este miércoles en el Palau de Congresos de Barcelona. Los asistentes han aprobado por unanimidad el posicionamiento del citado órgano, que pasa por rechazar la sentencia del procés y reivindicar la amnistía de los condenados por el Tribunal Supremo. El president Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonés y varios consejeros además del presidente del Parlament, Roger Torrent, han bendecido el cónclave que fue concebido en 2017 para suplir las instituciones de la Generalitat tras el referéndum del 1 de octubre y la intervención del autogobierno pero que no se había llegado nunca a reunir. Ahora quieren utilizar esta asamblea de carácter privado para aprobar posicionamientos que no pueden abordar los organismos institucionales.

Ante un auditorio repleto -varios concejales no han podido entrar en el palacio- el expresident Carles Puigdemont ha saludado la asamblea que él mismo convocó a través del autodenominado Consell de la República. “Este órgano es la emancipación de una obediencia servil del Estado. Es la respuesta republicana a la represión”, ha afirmado a través de una pantalla gigante y en medio de una atronadora ovación.

"No eran infiltrados; éramos nosotros" La asamblea ha reflejado no solo la diferencia de matices en el discurso de las tres fuerzas independentistas sino también la diferencia generacional. Un edil de Viladrau ha explicado que nació en 1991 y que la suya ha sido una generación a la que se le prometió todo y que no ha recibido nada. "Yo estaba el viernes por la tarde. No había infiltrados. Éramos nosotros, vuestros hijos. Una persona normal y corriente como yo y que esa manifestación le sirvió como excusa a los mossos para que el sábado me mirarán la mochila", ha lamentado. "Nos veo capaces de trabajar juntos par la independencia".

La asamblea ha reunido a concejales y diputados de las tres fuerzas independentistas que han mostrado su voluntad de trabajar de forma unitaria cuando han sido incapaces de hacerlo hasta ahora en el Parlament hasta el punto de que no han aprobado aun una resolución conjunta sobre la sentencia. Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, de ERC, ha conducido inicialmente el cónclave que ha sido organizado por un grupo motor entre los que figuran Elsa Artadi, concejal de Barcelona; la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas o Dolors Sabater, concejala y exalcaldesa de Badalona.

Con unas cartulinas verdes exhibidas a mano alzada, los asistentes han aprobado por unanimidad la constitución de la asamblea, el nombramiento de un grupo motor y la postura del órgano sintetizada en cinco puntos: el rechazo a la sentencia; la amnistía; la movilización popular el diálogo con el Estado sin renunciar a la mediación internacional y a trabajar por la autodeterminación. Varios de los ediles han defendido el órgano y los ediles de la CUP han reivindicado la desobediencia y denunciado desde el escenario la “violencia policial” y el aforo ha atronado: “Fuera las fuerzas de ocupación”.

La Assemblea de Càrrecs Electes fue concebida desde el mundo municipalista antes de la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre para suplir a las instituciones catalanas si el Estado las anulaba en aplicación del artículo 155. Finalmente, el foro no se llegó a reunir nunca y fue Carles Puigdemont quien planteó la convocatoria este segundo aniversario del 1 de octubre. La CUP ya reunió hace dos semanas a unos 700 cargos y aprobó un texto denominado Declaración de Sants enfocado en el mismo sentido. Sabater ha revelado que la entidad se autofinanciará y por ello cada inscrito ha pagado 10 euros, destinado al alquiler al Palacio de Congresos. "Va haber una absoluta transparencia en el tema económica".

El foro ha reflejado las diferentes sensibilidades independentistas. Además de Puigdemont, Raquel Sants ha leído una carta de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, condenada a 11 años y medio, en la que ha calificado el juicio del Supremo de "juicio político con voluntad de escarmiento". "No permitáis nunca que nos apartemos de la no violencia; ejerced la empatía y entender las razones del otro y persistir en la defensa de la democracia y en contra de la injusticia", ha afirmado.

Los ediles de la CUP han sido quienes han marcado la pauta y no han evitado criticas a los Mossos d'Esquadra -"Buch, dimisión!", se ha oído- o reproches, como dijo Laia Estrado, edil anticapitalista de Tarragona, por no haberse proclamado la república el 3 de octubre de 2017. "Hace dos años estuve a punto de romper el carnet de la asamblea porque pensé que no servia para nada. Hay 43 presos políticos y la gente se está dejando la piel", ha exclamado. "Aislar a los violentos", ha añadido otro desde el escenario en alusión no a los manifestantes sino a los agentes de los mossos d'esquadra. Ferran Civit, diputado de ERC, ha contribuido a exhibir el malestar con Interior y ha pedido que quiere un país en el que la Brimo esté disuelta.