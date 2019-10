La Xunta ordena paralizar las obras del parque eólico de O Iribio tras el varapalo judicial

La suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de la autorización por la Xunta de construcción de un parque eólico en los montes de gran valor natural O Iribio (Lugo) recurriendo a un permiso ambiental de hace 14 años, ha tenido sus primeras consecuencias. La Consellería de Industria y los Ayuntamientos de Samos y Triacastela (en los que se ubican los terrenos) han accedido a la petición de la plataforma Salvemos O Iribio, integrada por colectivos ecologistas y vecinales y partidos políticos, de ordenar la paralización inmediata de las obras en este paraje de Red Natura en el que están presentes especies en peligro como el oso pardo y el águila real.

No obstante, el Gobierno gallego ha anunciado que recurrirá "porque entendemos que ese parque se tramitaba conforme a derecho", ha defendido el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al término del Consello de la Xunta. Feijóo ha recordado que el parque como tal fue autorizado "en 2007" por el anterior Gobierno bipartito y ha precisado que lo que hizo la actual Xunta es aprobar una modificación (la que anula el TSXG) para "repotenciar y disminuir el número de molinos", informa Europa Press.

"Hay una confusión porque este parque no es nuevo y fue autorizado no por este Gobierno, sino por el anterior", ha subrayado Feijóo, quien ha puesto el acento en que "hay gente que protesta ahora" y que no lo hizo cuando se impulsó el parque en el momento inicial. Junto a ello ha señalado que "los temas eólicos" siempre son objeto de "bastantes recursos" y ha ejemplificado con los que se pusieron en marcha después de que la actual Xunta anulase el anterior concurso del bipartito para poner en marcha el suyo, que ha obtenido -defendió Feijóo- el respaldo judicial "para seguir adelante".

Aunque el auto no menciona expresamente esta medida, el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, ha dejado sin efecto de forma temporal todas las actuaciones administrativas “causalmente vinculadas” al mencionado acuerdo del Ejecutivo de Feijóo.

La resolución de la Consellería afecta además a acuerdos posteriores vinculados al de mayo de 2007 por el que se autorizaron las instalaciones electromecánicas y el proyecto de ejecución, su inclusión en el régimen especial, la declaración de utilidad pública del proyecto, la aprobación de la modificación no sustancial del parque eólico y la modificación definitiva del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal.

De la misma forma, los ayuntamientos de Samos y Triacastela en los que ubica el proyecto eólico han suspendido las respectivas licencias municipales.

La plataforma Salvemos O Iribio valora como “un hito histórico de la organizada sociedad civil en la defensa ambiental y cultural del país” el auto del TSXG y la paralización de las obras. No obstante, acogf con “cautela” la resolución de paralización a la vista de que el mismo miércoles las maquinas de la empresa Fergo Galicia Vento seguían trabajando en la zona.

“La Xunta favoreció el avance en la destrucción del espacio natural”, sostiene el colectivo destacando que todos los organismos del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo que informaron sobre el proyecto, y sobre todo el órgano sustantivo encargado de la tramitación de los expedientes, la Dirección Xeral de Enerxía e Minas, mostraron dejación de funciones ante las numerosas denuncias” que la plataforma registró. Un hecho, sostiene la plataforma, que propició que las máquinas de Fergo Galicia Vento “avanzasen a marchas forzadas llevándose por delante varios tramos de un camino histórico tradicional, el antiguo Camiño Real que conectaba con la Meseta y parte de una mámoa emplazada en el camino de subida a la cima o la eliminación de grandes superficies de vegetación protegida”