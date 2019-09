El Consell aplaza aprobar nuevos ajustes hasta que la propuesta “esté madura”

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, ha asegurado este viernes que no sabe exactamente en qué fecha el Gobierno valenciano aprobará el ajuste de gasto sobre el que ha debatido en las últimas semanas y ha postergado esta decisión al momento en que la propuesta "esté madura".

En la rueda de prensa posterior al primer pleno tras las vacaciones estivales, Oltra ha "recordado" que el Consell es "de coalición", caracterizado por saber "escuchar, dialogar y encontrar puntos de equilibrio, también en esta cuestión, motivada por la falta de Gobierno en España y la falta de entrega de créditos por 730 millones de euros".

"Ante un problema cuyo diagnóstico compartimos, hay diferentes miradas sobre cómo abordarlo. Una de ellas es reivindicar ante el Gobierno de España que garantice la suficiencia financiera de las comunidades, que en definitiva es garantizar el derecho de los ciudadanos, y que transfiera lo más pronto posible esos 730 millones", ha agregado.

En cualquier caso, la vicepresidenta ha precisado: "Los recortes era lo que se hacía antes". El actual Gobierno, ha defendido, "ha revertido todos los recortes del PP" y ahora lo que se debe hacer es "contener el gasto, que no es menguarlo".

Sobre la suficiencia del ajuste del gasto previsto por la Conselleria de Hacienda, Oltra ha reclamado paciencia, al menos hasta ver si la reunión que el presidente, Ximo Puig, tiene previsto mantener el próximo martes con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, fructifica o incluso "llega un superabono de 500 millones de euros por maltrato financiero", ha ironizado.

"Todos sabemos que -los 730 millones de euros- no será suficiente, sino que solo servirán para respirar un poco (...). Hasta que no tengamos un nuevo modelo de financiación siempre estaremos cojeando en esta comunidad, porque somos la peor financiada de España, y mientras no se tape la herida tendremos que pasar con transfusiones".

Sobre la reunión que Puig mantendrá con Montero, Oltra ha explicado que "no se ha debatido ninguna propuesta en el Consell", sino que la iniciativa la ha tenido el president.

"Nosotros iremos a proponer soluciones, tanto para los valencianos como para el resto de autonomías", ha detallado la consellera portavoz, quien también espera que "ya que se nos reconoce el maltrato singular que sufrimos, también se busquen soluciones singulares por parte del Gobierno de España".

Asimismo, ha insistido en que "el Gobierno ha de entender que no se puede dar un tratamiento igualitario a las exigencias de esfuerzo cuando no hay equidad en el reparto e fondos, y nosotros somos muy didácticos a la hora de explicar las cosas".

Preguntada por la posibilidad de que finalmente no se constituya un Gobierno y se convoquen nuevas elecciones, Oltra ha apuntado: "Ya veremos, no tengo ni ánimo ni espíritu para imaginar nuevas elecciones. Igual es que estoy en la semana posvacacional y me duele hasta verbalizarlo, ya lo pensaremos".

La también consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha pedido disculpas a las personas y entidades afectadas por la deuda del Consell con las ONG que gestionan los centros de día de atención a menores.

"Lo lamento mucho, es una situación muy complicada. Hacienda está haciendo todo lo posible. La situación actual está provocada por la infrafinanciación y la falta de transferencias", ha agregado.