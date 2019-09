Un 22% de personas sin hogar en Barcelona no saben donde conseguir comida o una ducha

Un 22% de las personas sin hogar de Barcelona no saben donde pedir ayuda. La Fundación Arrels ha advertido este jueves de que 1.468 individuos han acudido a sus centros, desde julio del año pasado, para informarse sobre cómo acceder a servicios básicos como un alojamiento o dónde ducharse o cambiarse de ropa. La cifra supone un incremento del 21,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la fundación, que ha denunciado la saturación de los servicios sociales públicos.

Entre los casos que menciona la fundación existen perfiles variados. Como un hombre que en los últimos meses ha tenido apoyo de amistades pero que desde hace dos días duerme en la calle, o el de otra persona que acudió a pedir dónde ducharse porque tenía una entrevista de trabajo. También han tratado casos de jóvenes que, al cumplir los 18 años, han salido del centro de menores y ahora viven en la calle, o una familia con tres hijos que les solicitó dejar sus cosas en un lugar seguro y estable porque no tiene donde vivir.